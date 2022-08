Johnny Deep nuevamente es la imagen del perfume de Dior, así se ve ahora

La marca francesa fue la única que no canceló los contratos del actor, luego de las acusaciones de su exesposa.

El protagonista de la afamada saga cinematográfica, Piratas del Caribe, Johnny Depp, vivió momentos estresantes y tensionantes luego de pasar más de un mes en los estrados judiciales debido a varias acusaciones por parte de Amber Heard, con quien se casó secretamente en el año 2015, cuyo matrimonio duró dos años, pero le daría un vuelco a su vida.

Durante seis semanas los ojos de todos estaban sobre la expareja y su tormentoso matrimonio hace algunos años. Tras las pruebas, testimonios y testigos, se declaró al actor como el ganador del juicio.

La decisión le devolvió la vida, ya que desde 2018, año en el que salió a la luz un artículo en The Washington Post, en el que Heard lo señalaba indirectamente cómo abusador de mujeres, su carrera se fue al piso. La mayoría de las marcas le dieron la espalda debido a las fuertes declaraciones que mancharon su imagen.

La única marca que no lo hizo fue Dior, quien lo había elegido como la imagen de su fragancia Sauvage lanzada en 2015. La esencia de este perfume fue le match, perfecto para el polifacético artista y su estilo inigualable.

Pese a que no cancelaron sus contratos, como si hicieron productoras como Disney o Warner Bros en las cintas de Piratas el Caribe y Animales fantásticos, si limitaron su participación en las campañas hasta que no se resolvieran las cosas. Ahora, que se declaró que sí había sido difamado, la marca no dudó en renovarlo y sentirse orgulloso de que Depp pertenezca a su familia.

El éxito detrás de Sauvage y Johnny Depp

La idea principal detrás de este parfum es la masculinidad interpretada de manera poco convencional. El estilo de Depp marca la parada en todo lo significa Sauvage. Tal ha sido el recibimiento de este producto y su embajador, que se ha convertido en el número uno a nivel mundial.

El anuncio de la renovación se hizo oficial en el perfil oficial de Dior Beauty. Allí, la marca compartió tres posts al respecto. Todos ocurren en el último concierto de Johnny por distintas ciudades de Europa, en donde estuvo junto a Jeff Beck. Las fotos fueron tomadas en el Olimpia Hall, ubicado en París, un teatro muy especial para el artista.

Con respecto a su renovación con Sauvage, el famoso Jack Sparrow dijo que esta fragancia se impregnan en las personas de tal manera que al olerla se viaja al pasado. Tiene el poder de recorrer diferentes momentos con solo su aroma. Además, la definió como: “Valiente, pero humano, como Sauvage”.

Asimismo, en esta sala Depp conoció a su exesposa Vanessa Paradise, una famosa cantante francesa con la que tiene dos hijos, Lily-Rose y Jack, durante el tiempo que estuvo casado por 14 años y de quien se separó en el 2012. Allí también fue donde sus hijos conocieron a Bob Dylan, según afirma el mismo actor en un video compartido por la marca.

La cuenta de Instagram de Dior cuenta con 10.2 millones de seguidores, por lo que las publicaciones de Johnny alcanzan desde 81 mil likes, hasta 1.5 millones. Mientras que, por su parte, el artista cuenta con 27.4 millones de seguidores en su perfil oficial, en esa misma red social.

Vale mencionar que en las publicaciones de la marca, varios internautas han utilizado la etiqueta #Thankyoudior, o sea, gracias Dior, esto luego de que fueran los únicos que no despidieran al reconocido personaje de Hollywood, en medio de las acusaciones de Heard.