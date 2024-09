“De pronto mi perrito nos ayudó”: Diego Guauque y la historia de su mascota que está en el cielo

“Sí, muchas personas, sobre todo quienes tenemos mascotas, pensemos en ese tema del amor con un perrito y si es capaz de sustraer la enfermedad de su amo, literalmente dar la vida por uno. ‘Marrón’, me dice mi esposa, murió de un cáncer que se ubicó en un lugar muy similar a donde me dio a mí. Son muchas coincidencias y yo creo que me ayudó y le consulté a muchas personas y me contaron lo que les había pasado con sus perros y gatos”.

Agrega: “Son muchas las vivencias que hay con estas temas, un perrito es un ser tan noble y tan puro que uno se da cuenta lo lindos que son así que no me parece un disparate creer que un perrito de la vida por su amo”.

“El 13 de enero de 2023 me diagnosticaron, ahí pensé en la muerte porque era un cáncer. En ese momento uno piensa cuánto tiempo queda de vida y lo que primero se piensa es en la familia por el vacío que se dejará. Pero eso a la vez me sirvió para luchar porque decía: no me puedo ir, tengo que luchar (...). La vida no es un camino de rosas, hay muchos obstáculos y hay que saber cómo se superan. La vida es esto, llega un cáncer, se muere un familiar, se muere la mascota o lo sacan del trabajo y uno debe manejar esos sentimientos”.