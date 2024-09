“Me emborraché”: la divertida anécdota de Diego Guauque sobre el día de su boda con Alejandra Rodríguez

A inicios del año 2023, el periodista de Séptimo día, Diego Guauque, confirmó sumido en una gran mezcla de sentimientos que fue diagnosticado con una grave enfermedad, el cáncer. Luego de muchos exámenes que le hicieron, el personal médico pudo conocer el tipo del mismo, que llevaba por nombre: leiomiosarcoma.

Si bien fue un momento muy duro para el periodista de Caracol Televisión, también fue una lección que le dejó muchos aprendizajes y cambios de pensamiento respecto a la vida. Mientras Diego se encontraba afrontando su enfermedad con los tratamientos que le ayudaban, decidió convertir su enfermedad y lo que vivía con ella en un registro fotográfico y en video, pues subía a su cuenta oficial de Instagram lo que padecía en su día a día.

Justamente, como todo su proceso ha sido de público conocimiento y superó la enfermedad, en Sin filtro, el videopódcast de SEMANA, contó cómo fue ese proceso que ahora cuenta con tranquilidad y que puede servir de insumo para aquellos que están pasando por una situación similar a la que vivió por más de año y medio.

En todo el proceso de recuperación fue fundamental Alejandra Rodríguez, esposa de Diego, quien lo acompañó de principio a fin en todo el tratamiento. “En la salud y en la enfermedad, siempre me acuerdo de esa frase. Ella nunca me desamparó, siempre estuvo conmigo, dormía en un sofá, le pedía que fuera a descansar y nunca me dejó. Eso para mí fue una bendición porque la persona a la que más le tenía confianza. Ella interpretaba a los médicos y yo creo que se convirtió en especialista porque, incluso, me llegan los exámenes y los entiende perfectamente”.

Revela que Alejandra y toda su familia fueron los ángeles que lo acompañaron y le dieron la fuerza para salir adelante, sobre todo, en los momentos difíciles. “Yo soy fuerte, pero ella me ayudó bastante. Lo mío fue muy fuerte, en el momento tal vez no lo comprendí, pero ahora lo entiendo perfectamente”.

Su agradecimiento con Alejandra es enorme. Su historia de amor surgió hace varios años cuando cada uno estaba en una relación diferente, pero por cosas de la vida terminaron juntos. Eso sí, el ambiente laboral les ayudó. “Lo mejor que me ha pasado en Séptimo día es haber encontrado a mi compañera de vida, eso lo agradeceré toda la vida. Eso es lo principal que me ha ocurrido ahí y creo que es un regalo de Dios. Ella empezó como productora, pasó a ser periodista, pero empezó como productora mía. Dios me puso un angelito y siempre se lo agradezco”.

Agregó: “Después de seis o siete años de novios, me lancé a pedir matrimonio. Yo en el pasado cometí errores y me sirvió para aprender y entender cómo tener una bonita relación. Eso ayudó a que nuestra relación fuera muy bonita y nos comprometimos en un viaje a Europa, allí la sorprendí con su anillo y es nuestra historia”.

Sin embargo, el día de su matrimonio casi la embarra por cuenta de una fiesta que tuvo la noche anterior. “A los cinco meses nos casamos. Me emborraché la noche anterior y casi no llegó. Yo la verdad no quería, pero es que había una despedida de Séptimo día y me puse a tomar, llegaron como las 3:00 de la mañana y seguía. Casi no me levantan al otro día, Alejandra estaba brava, pero hice cualquier chiste pendejo y se calmó todo”.

Sobre sus inicios en el periodismo, reveló que su primera fuente fue deportiva y que pensó encaminarse plenamente por el mundo de los deportes. Su primer trabajo fue en NTC Noticias. “A mí siempre me ha gustado el deporte, cuando estaba en la universidad todos los trabajos los hacía sobre fútbol o cualquier deporte porque soñaba con ser periodista deportivo. En esa época en NTC, que después se convirtió en Noticias Uno, me tocaba utilizar más la cabeza porque era algo distinto, porque era noticiero de fin de semana. Yo empezaba el miércoles a trabajar y tenía que tener temas para el fin de semana y eso me obligaba a pensar todos los días qué me inventaba”.

Por eso se metió de lleno en hacer crónicas deportivas en televisión, un campo que no era tan explorado por los medios tradicionales. “Buscaba perfiles humanos, crónicas, cosas diferentes que me alcanzaran hasta el sábado y desde pequeño me fueron forjando ese tema de la crónica, de la historia y de tener creatividad. Desde ahí contaba historias. Eso me caracterizó periodísticamente y me formó en el tema de historias y crónica. Un periodista, sin importar en lo que trabaje, debe saber escribir. Esa es la clave”.

