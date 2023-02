Diana Celis confesó si se ha vuelto a ver con su exnovia, Epa Colombia

Una de las rupturas más comentadas en el mundo de los ‘influencers’ colombianos fue la que protagonizaron Epa Colombia y Diana Celis, dos mujeres que estuvieron juntas más de seis años y terminaron envueltas en un escándalo de abogados, demandas, pullas en redes sociales y una nueva relación por parte de la “reina de las queratinas”, con la que alguna vez fue su mejor amiga.

Diana estuvo con Daneidy en los años más álgidos para la famosa por el grito “eh eh epa Colombia” en pleno Mundial Brasil 2014, quien terminó convirtiéndose en una de las mujeres más seguidas de Colombia, todo por las locuras que hacía y publicaba en su perfil oficial de Instagram, como su irrupción en una protesta donde dañó parte del mobiliario de una estación de TransMilenio, lo que casi la lleva a la cárcel.

Diana Celis y Epa Colombia duraron juntas casi siete años. - Foto: Instagram @diana.celis5

Todos esos momentos difíciles para Daneidy tuvieron la presencia y la compañía de Celis, quien no se despegó ni un segundo de la bogotana y la ayudó a superar sus problemas legales, a emprender negocios para subsistir y posicionarse como una de las influencers más apetecidas por las nuevas generaciones.

Sin embargo, el amor se acabó y cuando Diana y Daneidy dijeron “no más”, empezó una sarta de pullas y peleas que terminaron en los juzgados, donde Celis pedía la retribución que merecía por los 6 años de convivencia y amor con Barrera, quien terminó por acceder a las solicitudes legales y le entregó a la futbolista varios de sus vehículos, uno de sus apartamentos y una casa campestre, cumpliendo con la ley.

Las mujeres se manifestaron por separado y contaron cómo está su relación sentimental. - Foto: Instagram @diana.celis5

Pero por más que se haya resuelto el tema legal, el amor y el sentimiento seguía uniendo a estas dos mujeres, siendo más palpable en Diana, quien le ha dejado ver a sus seguidores su dolor y su desenfreno, todo motivado por el despecho que le generó la empresaria de las queratinas.

Sin embargo, el tiempo le ha ayudado a la deportista para sanar su herida y así lo reveló en una dinámica de preguntas de Instagram, en al que se sinceró y reveló no solo cómo está su corazón y su espíritu, sino que también aclaró por qué no ha borrado sus fotos con Epa Colombia de su perfil personal de esta red social.

“Bueno, yo creo que bajar las fotos con Daneidy no significa cerrar un ciclo del todo, para mí no. Creo que cerrar un ciclo del todo es sanar y yo ya sané, yo estoy bien gracias a Dios, estoy tranquila porque en mi conciencia creo que todo lo hice bien y pues nada, bajar una foto no significa estar bien conmigo misma, creo que eso va desde el interior de uno… Eso es lo que pienso.

Por otro lado, Diana también se refirió al tatuaje que aún tiene y se hizo cuando aún mantenía una relación sentimental con Epa Colombia, asunto que muchos de sus seguidores creen que debería modificar, pues el amorío de las dos chicas se esfumó y la influencer ya goza de una relación mediática con Karol Samantha. “Sigue en mi piel. Si me lo tapo, creo que da igual porque así no lo vea, siempre estará en mi cabeza que ese tattoo está debajo jajajajaja, ¿no?”, publicó la futbolista.

Daneidy Barrera y Diana Celis terminaron su relación en 2022. - Foto: Tomado de Instagram @diana.celis5

Celis también confesó si se ha vuelto a ver o no con Epa Colombia, luego de las peleas campales que protagonizaron hace meses a través de las redes sociales. “Sí, nosotras nos vimos un par de veces para arreglar y hablar sobre temas legales y ya, por nada más”, declaró la deportista, quien también reveló algunos detalles de su vida y cómo se arrepiente de no haberse despedido de su padre cuando tuvo la oportunidad antes de que lo mataran.