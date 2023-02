Yina Calderón respondió si perdonaría a Epa Colombia por insultar a su mamá en el pasado: “Me tiró muy duro con eso”

Yina Calderón de ubicó como una de las creadoras de contenido más polémicas de las redes sociales, debido a las publicaciones que realizó en sus cuentas personales. La huilense desató reacciones por sus cirugías estéticas, las fiestas que realizó con amigos y familia y las constantes peleas que llevó con otros influencers colombianos.

La influencer protagonizó toda clase de polémicas relacionadas con otros creadores de contenido. - Foto: Instagram: @oficialdjyinaacalderon

Una de las personas que más tuvo cruce de mensajes con la ex Protagonista de Nuestra Tele 2013 fue Epa Colombia, quien llegó a arremeter contra la empresaria de fajas y sus hermanas. La creadora de la marca de queratinas se enfureció por la competencia que le montaron, lanzando ataques y comentarios negativos en las plataformas digitales.

Al quedar claro el ‘raye’ que existía entre ambas, Yina Calderón fue interrogada sobre este tema en una entrevista que dio a La Kalle, donde se buscó conocer un poco más de su posición con respecto a Epa Colombia. La huilense aclaró que su colega era quien menos le caía mal de todos los creadores de contenido con los que tuvo problemas, pero en su vida no había una idea de que fueran amigas a futuro.

Epa Colombia y Yina Calderón han tenido varias discusiones en sus redes sociales, debido a temas laborales y personales. Foto: Getty images. - Foto: Foto: Getty images.

La exprotagonista señaló que siempre le dijo en la cara a Daneidy Barrera, nombre de pila de la empresaria de queratinas, lo que pensaba de ella, en especial por un suceso en el que terminó involucrada la progenitora de Calderón. Según comentó, la influencer insultó a Merly Ome, utilizando palabras groseras y despectivas en su contra.

Yina Calderón apuntó que esta discusión cruzó barreras y rompió toda oportunidad de generar algún tipo de buena relación entre ellas, ya que no lidiaba con quienes ofendían a su mamá de tal forma.

“Ella es de la que menos mal me cae y yo siempre lo he dicho. Ella vive como yo, confundida, y le pasan cosas por falta de conocimiento o por confiada, y no siento que sea una mala chica. Pero de ahí a que vaya a ser mi amiga... no porque trató con malas palabras a mi mamá; que lo haya hecho conmigo o mis hermanas, es pasable, pero a mi mamá nadie le dice que es una ‘hija de p*ta’ o una ‘gonorrea’. No le tengo rencor y ojalá siga adelante con su empresa, pero me tiró muy duro con eso y no podría ser su amiga”, comentó en el diálogo con el medio.

Es importante recordar que, en el pasado, la exprotagonista mencionó que Barrera la buscó y le pidió perdón, pero conservó su posición y cerró las puertas a una reconciliación, puesto que antes intentaron llevar la fiesta en paz y no se logró.

La Dj arremetió contra Epa Colombia por declaraciones que hizo en redes sociales - Foto: Instagram @spadelacerveza. - Foto: Foto: Instagram @spadelacerveza.

La empresaria relató que Epa Colombia se escudó en Marcela Reyes, quien intentó interceder por ella hablándole bien y buscando concretar un espacio para arreglar las cosas, dejando las peleas atrás.

“Hace unas semanas yo estaba en mi cama acostada, cuando mi amiga Marcela me empezó a marcar y, cuando le respondí al otro día por qué me había llamado con tanta insistencia, ella me dijo que había estado hablando con Epa y que ella habla bien de mí, que no quiere pelear más conmigo y establecer alguna relación (...) Yo le dije que no me interesaba ser amiga de esa niña ni crear alianzas de ningún tipo, yo no quiero relación con ella porque me parece la persona más falsa de la vida (...) Para que se den cuenta de que la señorita es terrible ¡Una víbora completa!”, relató, donde utilizó diversos calificativos en contra de la colombiana.

Yina Calderón insinuó que, posiblemente, su colega estaba enamorada de ella y por eso actuaba de tal forma, pero ella era heterosexual y no sentía interés afectivo por las mujeres.