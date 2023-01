Diana Celis se sinceró sobre su relación con Epa Colombia, ¿se daría una nueva oportunidad?

Diana Celis y Epa Colombia conformaron una pareja bastante comentada en las plataformas digitales, debido a los altibajos que atravesó su relación. Ambas creadoras de contenido consolidaron un vínculo sólido, creciendo juntas y trabajando por sus proyectos personales.

Una vez terminaron su relación sentimental, miles de personas se interesaron por saber cuál fue el detonante de su ruptura amorosa, cuáles motivos las llevaron a separarse y quién de las dos estaba diciendo la verdad en las redes sociales. Cada uno siguió su camino y pasó la página, centrando su atención en otras actividades y personas.

Diana Celis y Epa Colombia duraron juntas casi siete años. - Foto: Instagram @diana.celis5

Aunque el fin de este amor ocurrió hace varios meses, aún hay seguidores que indagan y mantienen la esperanza de que las colombianas regresen y reconstruyan su unión. Las dos fueron claras en que todo quedó atrás, por lo que cada que reciben una pregunta similar, optan por evadirla o responderla de distintas maneras.

Recientemente, Diana Celis protagonizó un contenido en su cuenta oficial de Instagram, donde aprovechó para responder una interrogante relacionada con si volvería a darse una oportunidad con Epa Colombia. La deportista no dudó en sincerarse y preguntar cuál era el interés en esta situación.

“¿Volverías otra vez con tu ex?”, escribió la persona en la casilla.

“Venga, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Por qué me preguntan tanto eso? Es que quieren que vuelva con Daneidy o ¿qué les pasó?”, respondió la futbolista, afirmando que esta puerta se cerró para ambas y solo quedará el cariño que se tuvieron.

Ante otra pregunta relacionada con qué sentía por Epa Colombia, Diana Celis señaló que fue un noviazgo que las marcó y que llevarían en el corazón.

“Creo que tanto la una como la otra marcamos la vida de cada una, ¿no? Somos muy importantes porque crecimos juntas, hicimos muchas cosas juntas. Entonces, a pesar de que ella me haya lastimado tanto y haya dicho tantas mentiras, creo que el sentimiento por ella era real, era sincero, como que siempre va a estar ahí”, mencionó.

Diana Celis confesó el crudo momento que atraviesa tras su ruptura

Semanas atrás, la futbolista volvió a llamar la atención de algunos seguidores de su cuenta oficial de Instagram con un inesperado video que subió a sus historias. Diana Celis quiso referirse al crudo momento que aún atraviesa, centrándose en que hizo las cosas mal y no logró lidiar con algunas emociones que tenía en su corazón.

La deportista se sinceró con sus seguidores sobre la crisis personal que vive actualmente. - Foto: Instagram @diana.celis5

“Existimos muchas personas que tenemos una cierta cantidad de seguidores y, en mi caso, en algunas circunstancias intento mostrar algo positivo, mostrar cosas buenas y que estoy bien. Sin embargo, en realidad no es así (...) Me doy cuenta de que no estoy haciendo las cosas bien, que encerrarme y no expresarme o hacer las cosas de la mejor manera trae sus consecuencias; eso es lo que a muchos les pasa, que guardamos, guardamos, las cosas malas en nuestro corazón y no las sacamos hasta que nuestro cuerpo habla, ejemplo lo que me pasó con mi rodilla”, expresó la deportista en su perfil.

No obstante, Celis aseguró que seguiría luchando y guerreando con todos los obstáculos que aparecieran en su vida, llenándose de actitud positiva para que las cosas fluyeran mucho mejor. La también creadora de contenido fue clara y expresó que intentará seguir su camino, a pesar de los momentos duros.

“Espero sentirme bien, aprender y sé que también mis mensajes positivos han servido mucho. Sigo acá, sigo peleando y guerreando por lo que quiero, y no voy a parar hasta que Dios diga basta. Si está en mis manos, no voy a renunciar. Así me sienta mal o diga que ya no puedo, luego me doy cuenta que sí puedo y vuelvo a intentarlo”, dijo en el clip, donde se mostró emotiva.

Por último, Diana Celis agregó que su proceso era distinto al de los demás, por lo que había que entender que eran ciclos y ella era mucho más sensible ante las cosas que vivió. La deportista colombiana señaló que no le era sencillo decir “adiós”, cuando aún conservaba algunos detalles en lo profundo de su corazón.

“Son ciclos, pero para muchos no es fácil cerrarlos ni decir: “listo, se acabó y ya”; otros nos tardamos más que otros porque somos más sensibles, no sé cómo llamarlo. Estoy agradecida con Dios por todo lo que me ha dado (…) Pero nada, siempre para adelante, nunca para atrás”, añadió a su contenido, sonriendo y agradeciendo el apoyo que recibió.