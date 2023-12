“Diomedes Díaz no murió por causas naturales”: la polémica declaración que dio exmánager del cantante

Dicho resultado quedó registrado en un comunicado de enero de 2014 en el sitio web de la entidad, donde también especificaron qué tipo de muerte sufrió el cantante. “En el análisis toxicológico respectivo no se encontraron rastros de etanol, metanol, pesticidas o cianuro, lo que permite inferir una muerte accidental. […] Es claro que en este deceso no hubo violencia por parte de terceros y, por eso, se tomó la decisión de archivar esa investigación”, señala el documento.

Exmánager de Diomedes Díaz insiste que el cantante no murió por causas naturales

Pese a las investigaciones que se llevaron a cabo sobre este caso, Joaco Guillén, exmánager del intérprete de éxitos como La suerte está echada , Amarte más no pude, El cóndor herido, Sin medir distancias , Tú eres mi reina , entre otras, causó polémica en las plataformas digitales tras sacar a flote varios detalles del fallecimiento del ‘Cacique’ que, según sus declaraciones, no concuerdan con el dictamen médico .

Para Guillén, el cantante no murió por causas naturales y por eso reveló detalles de sus últimos momentos de vida. “Según el diagnóstico de Medicina Legal, Diomedes tuvo problemas del organismo y que le dio un paro, pero hice la investigación y él no murió por causas naturales, él tuvo otro desenlace, las personas que lo rodeaban no se preocupaban por su salud, sino que estaban detrás de su dinero”, aseguró su exmánager en diálogo con Pulzo .

“Estaba en la clínica; me dejaron entrar y encontré a Rafael Santos, el hijo de Diomedes, me acerqué a la camilla y vi las chupas del electro en su pecho. Tuve la esperanza de que estuviera vivo. Lo primero que hice fue darle suaves cachetadas, le decía: ‘aquí está su compadre Joaco, pero esta vez no me respondió’ (…) Dígame, doctor, ¿el compadre llegó vivo o muerto?”. El galeno le confirmó que llegó a la clínica sin signos vitales”, agregó el exmánager del artista.