Periodista vivió una de las mejores noches en concierto de Carlos Vives, pero después fue robado y drogado en su propia casa

Después de salir del evento, él intentó conseguir transporte por medio de algunas aplicaciones, pero los precios estaban muy caros y por ello decidió caminar. Emprendió su trayecto desde el sector de Galerías rumbo al Park Way, pero en algún momento perdió la conciencia.

“No recuerdo en qué lugar, pero perdí la conciencia y aún es el momento que no recuerdo nada”, escribió.

Al otro día, es decir, el sábado 16 de diciembre, se despertó en su casa y se llevó una gran sorpresa, ya que lo habían robado, pues no tenía su computador, su celular, el teléfono de la empresa, su bicicleta y, además, sus cuentas bancarias también fueron vaciadas.

No se siente seguro al salir a la calle

La víctima no recuerda nada de lo que le pasó. | Foto: Getty Images

Tras ello, decidió acercarse hasta la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao y posteriormente en la de Puente Aranda para contar lo sucedido e interponer la respectiva denuncia. Sin embargo, según contó, le manifestaron que no atendían ni los sábados ni los domingos, aunque afortunadamente ya pudo colocar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

“Eso no les bastó, pues cambiaron hasta las contraseñas de mis correos electrónicos” , sostuvo.

El periodista cerró se denuncia afirmando que ya no sabe qué hacer para poder recuperar sus correos, por lo que pidió ayuda al tiempo que envió un mensaje a los ciudadanos de la capital del país. “Este es un mensaje para decirles que no se expongan como yo, en Bogotá no hay lugar seguro”, finalizó.