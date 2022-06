¿Disney volvió a usar la imagen de Johnny Depp tras juicio con Amber Heard?

Johnny Depp es uno de los actores más reconocidos a nivel mundial. No obstante, desde el año 2018, el actor vio truncada su carrera, tras ser acusado por su exesposa Amber Heard por abusos físicos y mentales durante su matrimonio.

Desde el momento que Heard, realizó ese tipo de declaraciones, varias empresas decidieron dejar de trabajar con Johnny Depp, siendo Disney una de ellas, pues la franquicia decidió desvincularse del famoso actor de Hollywood.

Cabe mencionar que Disney tiene los derechos de la franquicia Piratas del Caribe, una famosa saga de la Depp ha sido el protagonista principal. Asimismo, por varios años, tanto Disney como el actor de 59 años se han visto beneficiados de la franquicia. Por una parte, la empresa obtuvo mucho dinero por esas producciones, y por otra, el artista gozó de gran popularidad y reconocimiento por su papel del ‘Capitán Jack Sparrow’.

Sin embargo, en 2018 el jefe de producción de Disney, Sean Bailey, dio a conocer que el intérprete ya no formaría parte de los planes a futuro de la famosa saga de piratas, aunque nunca anunciaron que fuera por la acusación de Amber.

No obstante, se sobreentendía que esa era la razón, pues a la famosa empresa del ratón no le gusta estar involucrada en polémicas. Asimismo, habían anunciado que la saga de Piratas del Caribe continuaría, pero sin la participación de Deep, como lo afirmó en su momento el productor de la franquicia Jerry Bruckheimer, y en reemplazo del actor le darían el papel protagónico a una mujer, motivo por el cual le daría un giro a la saga.

“Estamos hablando con Margot Robbie. Hay dos guiones en marcha, uno con ella y otro sin ella”, indicó Bruckheimer, en varias declaraciones.

Pero desde que el actor fue declarado inocente antes las acusaciones de Amber Heard, varias productoras han manifestado trabajar con él, incluso existe una posibilidad de que Disney desee volver a hablar con Johnny Depp. Muestra de ello es que recientemente la compañía ha vuelto a proyectar imágenes del ‘Capitán Jack Sparrow’, en un espectáculo de uno de sus parques temáticos como el Magic Kingdom en Disneyland París.

Asimismo, durante el show hubo fuegos artificiales y mostraron imágenes del famoso personaje y también se escucharon algunas de las frases más populares de este.

Aunque la compañía, al parecer intentó realizar un buen acto, el actor Johnny Depp no lo tomó de esta forma, pues el intérprete se sintió traicionado por parte de Disney, por haberlo dejado tras las acusaciones de su exesposa. De igual manera, durante el juicio, Depp dejó claro que no volvería a interpretar a ‘Jack Sparrow’, por más de que fuera un personaje importante para él.

Además, el intérprete de ‘Grindelwald’ en la saga de Animales fantásticos, personaje del cual también fue apartado por las declaraciones de Amber Heard, está muy enfadado y en desacuerdo con Disney porque la compañía continuó lucrándose con su personaje.

“No sacaron a mi personaje de las atracciones. No dejaron de vender muñecos. No dejaron de vender nada. Simplemente no querían que hubiera algo detrás de mí que pudieran encontrar”, indicó Depp.

Luego de todos estos acontecimientos, los fanáticos de la franquicia y del actor le han solicitado ferozmente a la empresa del ratón que se disculpen con el actor, con el fin de que vuelva a interpretar al famoso capitán del Caribe.

Finalmente, desde que el actor fue declarado inocente, Depp se ha concentrado en su otra pasión, es decir, la música, participando en los conciertos del guitarrista Jeff Beck en su gira mundial. Por ahora ni el actor ni ninguna productora ha comunicado que el actor interpretará un papel protagónico.