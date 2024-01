¿Documental de Canserbero?: esta es la verdad del supuesto proyecto sobre la vida del cantante en Netflix

Ahora, recientemente, han surgido rumores y versiones sobre la supuesta posibilidad de que el gigante de las plataformas de streaming , Netflix, estaría preparando un documental que cuente la vida del rapero, que no solo es recordado por su talento , sino también por los extraños hechos alrededor de su muerte. Incluso, en redes sociales se ha vuelto viral un póster sobre el anuncio.

Qué pasaría si canserbero tuviese un documental en Netflix? Hice esto una madrugada de hace días por qué no podía dormir y bueno, aquí está pic.twitter.com/blfcDcBDKS

Se trata de una propuesta de un diseñador venezolano y fanático del cantante y no de un póster oficial difundido por la misma plataforma de Netflix. De hecho, fue él quien difundió a través de X, antes Twitter, la pieza gráfica: “¿Qué pasaría si Canserbero tuviese un documental en Netflix? Hice esto una madrugada de hace días porque no podía dormir, y bueno, aquí está” .

La noticia, aunque evidentemente no es oficial, sí ha dado de qué hablar, no obstante, Netflix no se ha pronunciado al respecto.