Mafe Walker, la mujer que “habla con los extraterrestres”, predice lo que podría pasar el 1 de enero de 2024

Como prueba de esta afirmación, la mujer creó su propia cuenta de TikTok, en la que empezó a compartir constantemente sus “contactos con otras dimensiones”, en los cuales no se entiende lo que dice, porque el “idioma” que usa (una mezcla de inglés, español y palabras desconocidas) no es entendible, ni creíble del todo.

“En este momento estoy recibiendo códigos intergalácticos vibracionales desde la telepatía del espacio anajintaima in najamaica anikintaiah para que you claim your sacred gifts, mis amores”, se le escucha decir en uno de sus videos.