Exmánager de Canserbero cambió su versión tras confesar asesinato del rapero, ¿qué dijo?

El pasado diciembre del 2023, los fans de Tirone José González Orama, conocido popularmente como “Canserbero”, quedaron sorprendidos cuando la Fiscalía de Venezuela publicó un video en el que Natalia Améstica, exmanajer del artista, confesaba cómo había acabado con la vida del rapero, además de la de su entonces pareja, Carlos Molnar.

Canserbero falleció en extrañas circunstancias en enero de 2015. | Foto: Foto: Instagram Canserberooficial

La confesión dio un giro inesperado al caso, ya que aunque desde su muerte en el 2015 se hablaba de un suicidio, todo indicaría que fue un homicidio por parte de Améstica.

En la grabación no solo aceptó haber acabado con la vida de los dos hombres, sino que dio detalles de cómo los asesinó y hasta como con ayuda su hermano y hasta de la Policía, logró alterar la escena del crimen.

Para lograr asesinarlos, en su momento la mujer confesó haber drogado a González y Molnar con 10 dosis de un ansiolítico, para luego apuñalarlos en varias partes del cuerpo hasta causarles la muerte.

Y aunque ya había confesado el crimen, recientemente su versión cambió drásticamente, negando haber matado al cantante y entregando otros detalles de lo que supuestamente ocurrió aquella noche.

Exmanager de Canserbero, Natalia Améstica, cambia la versión

Así lo dio a conocer el periódico chileno, La Tercera, quienes tuvieron accedo a una carta que Natalia Améstica envió a sus abogados en Chile, donde relató los hechos que ocurrieron la noche de la muerte del cantante, cambiando totalmente sus declaraciones.

“Tirone (Canserbero) no paraba de llorar, se sentía muy mal, pero no lograba entender qué sucedía, hablamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica, otras sí, pero lo importante es que él no estaba bien”, fueron las palabras con las que inició su relato.

Natalia Améstica confesó haber asesinado a Canserbero y a su esposo Carlos Molnar. | Foto: Tomada de Instagram @canserberooficial / X: @harleymonse1

Posterior a esto, menciona que le puso una película para que el rapero se relajara, mientras ella se iba a dormir con su esposo Carlos a otro cuarto, pero entrada la madrugada fue que la situación empezó.

“Nos quedamos dormidos hasta que pasadas las 4.00 de la mañana -o casi las 5.00- escuchamos los golpes a la puerta de esos que por poco la tumban, con una voz muy gruesa llamaba a stoperro (así le decían a Carlos desde el colegio), pegando más fuerte la puerta”, expresa Natalia en la carta.

Detalla que al abrir la puerta, vio a Canserbero, quien estaba mirándose fijamente al espejo con “ojos rojos y muy tenso”, por lo que miró preocupada a su esposo, que le expresó que se quedara tranquila mientras él hablaba con el artista.

En ese momento decidió irse a su cuarto para tranquilizarse, al punto de que se habría quedado nuevamente dormida, hasta que ruidos extraños la alertaron.

“No sé cuánto tiempo pasaría, pero lo que me despertó fueron dos gritos, uno de guerra y otro ahogado, más una seguidilla de golpes muy fuertes unos tras otros. En ese momento al despertar así en mi mente solo se me vino la frase ‘enciérrate aquí’. Me paré de un salto y fui corriendo a mi baño teléfono en mano y fue cuando empecé a llamar al 911. Después de los golpes lo que escuché fue unos vidrios romperse”, menciona en el documento.

Fue pasados unos minutos que, según Améstica cuenta en la carta, decidió salir para saber que pasaba, encontrándose con la desgarradora escena de su esposo tirado en el piso.

“Empecé a abrir una a una cada cerradura de la multilock. Los nervios me traicionaron y empecé a pegar gritos volteando para atrás esperando un golpe, hasta que pude abrir la puerta y salir corriendo llamando a los vecinos diciendo auxilio. Fue cuando me abre la puerta mi vecina del frente y ve a Carlos tirado. Su esposo la aparta y me abre la puerta y yo le gritaba ‘¡atacaron a Carlos!’, y la señora Flor me agarra las manos y me dice, en voz preocupada, ‘mi niña se lanzó alguien’, y yo no entendía hasta que me llevó a su balcón y fue cuando vi a Tirone (Canserbero) en el piso”, asevera en el texto.

Finalmente, manifestó que “ese momento mi cabeza explotó, no sabía qué hacer, pedir el teléfono llamar a su mamá, a mi familia, a los que me sabía el número, pero entré en shock y me fui a mi cuarto, tomé a mi perro en mis brazos, pero antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido”.