Los oscuros hallazgos sobre asesinato de Canserbero; destapan cómo mánager lo torturó y las fotos que la delataron

“Éste es un hecho que no estaba prescrito. Sus familiares y seguidores no creyeron la versión inicial, por lo que la verdad siempre vence. El 19 de diciembre, Natalia y Guillermo pidieron hablar nuevamente conmigo para confesar lo ocurrido ese día, y procedieron a brindar la más determinante y trascendental revelación sobre este caso” , indicó inicialmente.

Luego, sentenció: “Asesinó a su pareja porque, según ella, este decidió no pagarle el dinero invertido en la gira que acababan de hacer durante diciembre de 2014, mientras que a Canserbero lo mató debido a que mantenía siempre una actitud indiferente hacia ella, de no corresponderle el saludo y de no querer ser su amigo”.