“Duró lo que dura un globo lleno”: Carmen Villalobos respondió a críticas por su separación

El año pasado, la vida sentimental de la actriz y presentadora de televisión barranquillera, Carmen Villalobos, estuvo en reiteradas ocasiones en el ojo público, pues pasó lo que muchos nunca imaginaron: se separó del también actor Sebastián Caicedo, luego de varios años de estar casados.

Los rumores de la ruptura entre la pareja de artistas resonaron en los portales nacionales e internacionales, principalmente porque los dos dejaron de compartir publicaciones en redes sociales y, antes de eso, Villalobos y Caicedo eran muy activos exponiendo su amor en las plataformas digitales; de hecho, muchos de los seguidores que acumulan deseaban tener un amor como el de ellos.

Sin embargo, luego de meses, la host de TV apareció en un video donde confesó que se apagó la llama amorosa y, en conclusión, los dos actores terminaron de la mejor manera posible.

Cabe señalar que en la unión, que duró un poco más de una década, no hubo hijos de por medio; además, cada una de las figuras públicas decidió rehacer su vida.

Expareja de famosos actores colombianos. - Foto: Instagram: @cvillaloboss

Entonces, después de un tiempo, Villalobos nuevamente fue tendencia por asuntos que tuvieron que ver con su corazón, ya que confirmó que empezó a tener un nuevo vínculo sentimental con el también presentador venezolano Frederik Oldenburg.

Como era de esperarse, mientras que para algunos internautas la noticia fue positiva, para otros la nueva pareja de Carmen resultó siendo una “decepción”.

Sea cual sea la postura, actualmente, Villalobos y Oldenburg derrochan amor en redes sociales, principalmente en Instagram, donde reciben halagos y una que otra crítica.

No obstante, aunque ya pasaron meses, es el momento en el que varios usuarios no superan el hecho de que la barranquillera se hubiese separado de Sebastián Caicedo. Puntualmente, una seguidora resultó criticando a la mujer de la farándula y, en esta oportunidad, la modelo no quiso quedarse callada y le respondió.

La sorpresiva respuesta de Carmen Villalobos

Al tratarse de una de las colombianas más seguidas en redes sociales, es común que Carmen reciba cientos de interacciones. Por ello, entre las más nuevas, una internauta la confrontó y escribió un comentario con el que trajo a la actualidad el tema de la separación de la modelo con Caicedo.

La actriz barranquillera se sinceró con sus millones de seguidores en Instagram. - Foto: Instagram: @cvillaloboss

“No entiendo el amor de este mundo. Se casó súper enamorada y duró lo que dura un globo lleno y ya está full enamorada nuevamente. Quisiera entender este amor del humano”, manifestó la usuaria.

Sin problema alguno, Carmen Villalobos tomó la decisión de responder el punto de vista de quien la criticó, así que la protagonista del remake de ‘Hasta que la plata no separe’ consignó en Instagram: “Cuando te pase lo entenderás. Un gran abrazo para ti”.

En ese sentido, la colombiana habría afirmado que se encuentra totalmente enamorada de Oldenburg y Caicedo, al parecer, ya es un tema del pasado.

Carmen y Frederik esperaron bastantes semanas para oficializar su unión. Foto: Instagram @cvillaloboss. - Foto: Foto: Instagram @cvillaloboss.

Además, tras los argumentos que dio la barranquillera, se desató un debate en redes y algunos perfiles enfocados en cubrir chismes. Varios seguidores de la actriz resultaron comentando:

“Como un globo no fue, tuvieron más de 10 años de relación, y contundente lo que ella menciona”; “Así es la vida. El amor llega y se va. Hay que buscar nuestra plenitud. ¡Dejarla que sea feliz!”; “Pensaría que no es amor, sino capricho del momento”; “Y tiene toda la razón la actriz”; “Dicen que los noviazgos largos nunca se casan, y si se casan dura muy poco”; “O sea la tipa quiere que Carmen le guarde luto al que la dejó”; “El amor tarde que temprano se acaba y estás en todo el derecho de enamorarte de otro”, son algunos de los puntos de vista que se pueden leer en Instagram.