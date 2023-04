Melissa Martínez reveló qué es lo que prioriza para tener una relación exitosa; generó debate en redes

Melissa Martínez es una de las periodistas deportivas más famosas de Colombia. Gracias a su perseverancia y arduo trabajo, luego de años frente a la pantalla de televisión, esta mujer del Caribe ganó popularidad en todo el país, lo mismo pasó en las redes sociales.

En ese sentido, la comunicadora social acumula en Instagram 2,8 millones de seguidores y, por lo general, es muy activa en este escenario digital.

Tal como le pasa a la mayoría de figuras públicas, uno de los temas que más le causa interés a los cibernautas es el que tiene que ver sobre la vida sentimental de Martínez, en especial porque, pese a que ya es pasado, la famosa se separó hace meses del futbolista uruguayo Matias Mier.

Sin embargo, lo que a muchos les sorprendió es que la periodista siguió con su vida, e incluso es el momento en el que dio a conocer que consiguió una nueva casa para vivir. Entonces, son pocas las oportunidades en las que la soledeña ha abierto en público su corazón por completo, aunque, teniendo en cuenta las redes sociales, el lema del empoderamiento femenino es notorio en cada una de sus publicaciones.

La periodista de deportes es constantemente elogiada por los internautas, especialmente aquellos que viven en el Caribe colombiano.

Por lo general, todos los días la también locutora comparte algo en redes sociales; por ejemplo, una de las últimas fotos que subió fue haciendo lo que más le gusta: reportar desde el estadio de fútbol.

No obstante, las historias en Instagram también son del agrado de Melissa, por lo que hace poco la colombiana se sumó a la tendencia de la caja de preguntas y respuestas en donde los internautas aprovecharon para escribirle varias interrogantes.

Uno de los lemas en la vida de la periodista es el que tiene que ver con el empoderamiento femenino.

Así las cosas, una de las preguntas que más le llamó la atención a la soledeña y decidió responder estuvo relacionada con el tema económico a la hora de tener una relación sentimental: ¿Tendrías una relación con alguien que no tenga los mismos ingreso que tú?, fue la cuestión a la que Martínez le dio una contundente retroalimentación.

Importancia del dinero en una relación con Melissa Martínez

Es necesario recalcar que hoy en día Melissa Martínez cuenta con una estabilidad económica, gracias a la trayectoria profesional y su influencia en las redes sociales. Así mismo, la periodista deportiva es dueña de una marca de ropa con dos almacenes en Bogotá y Barranquilla.

Sin embargo, en diferentes ocasiones, la host de TV reveló que en sus comienzos llegó a ganar solo 200.000 pesos de salario, tras llegar a la capital a probar suerte. Luego, con su talento y carisma, logró cumplir varias de sus metas y objetivos.

En ese orden de ideas, al ser Melissa un ejemplo de progreso y superación, uno de sus seguidores quiso preguntarle acerca de la importancia que tiene el dinero a la hora de que, dado el caso, ella conozca a una nueva persona para tener una relación amorosa.

Enseguida, lo primero que respondió la presentadora fue: “Sí, uno puede estar con una persona que no tenga los mismos ingresos que uno, sea porque tenga menos o sea porque tenga más”.

La presentadora de deportes es admirada por la manera como interactúa en las redes sociales.

No obstante, la mujer de la farándula nacional tiene claro lo que implica alcanzar el éxito en pareja, por lo que agregó: “Siempre hay que procurar estar con personas que tengan el mismo objetivo, las mismas ganas, los mismos deseos y una mentalidad de progresar. No importa en qué punto de la vida te encuentres, siempre será bueno una persona que te rete a crecer, a evolucionar, a buscar, a ser una mejor versión de ti”, precisó la periodista deportiva.

Por su parte, el perfil de rastreando famosos recopiló las declaraciones de Martínez, y algunos usuarios digitales debatieron al respecto: “Yo en lo personal no, no estaría con alguien que no tenga los mismos ingresos míos”; “Lo has dicho: no es la plata, son las ganas”; “Yo me gano el mínimo, usted me dice cuál es el objetivo y nos enfocamos 😂”; “Ella necesita un man que tenga el mismo nivel de billete o no le sirve”, se lee en Instagram.