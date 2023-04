Melissa Martínez no deja de sorprender y esta vez lo hizo con sensuales fotos

Melissa Martínez es una de las periodistas deportivas más importantes del país. Ella se ha ganado un importante espacio en medio de un entorno que muchos califican de machista, puesto que para nadie es un secreto que en la gran mayoría de programas deportivos los paneles están conformados casi que en su totalidad por hombres.

Actualmente trabaja en ESPN. - Foto: Instagram: @melissamartineza

El nombre de Melissa Martínez se volvió popular en el mundo del periodismo deportivo, tanto así que ha sido considerada como una mujer que ha inspirado a muchas otras para enfocarse en esta industria y dejar huella con su versatilidad, talento y profesionalismo.

Durante su trayectoria, la barranquillera ha trabajado en reconocidos medios de comunicación como Caracol Televisión y el canal RCN, espacios en los que cubrió importantes eventos deportivos como la Copa América, los Juegos Olímpicos y estuvo presente en el Mundial Qatar 2022.

La periodista de deportes es constantemente elogiada por los internautas, especialmente aquellos que viven en el Caribe colombiano. - Foto: Instagram: @melissamartineza

Desde el año pasado, el nombre de Melissa Martínez ha estado en la palestra luego de que Matías Mier compartiera un comunicado de prensa en sus redes sociales confirmando que su relación con la atlanticense había llegado a su final. Esto después de varios rumores que estaban circulando en los que se hablaba de su separación por culpa de una infidelidad. Si bien no se conocen las razones exactas de la ruptura, sí fue real la separación.

En días pasados, la periodista tuvo un fuerte agarrón con Fabián Vargas en pleno programa de ESPN. El desencuentro se dio en el programa F360 cuando estaban analizando el fútbol colombiano. El exjugador de la Selección Colombia se mostró en desacuerdo, luego de que sus compañeros exaltaran el trabajo del Boyacá Chicó por cuenta de su posición en la tabla.

Melissa le cobró a Fabián Vargas su 'bajada de caña' contra el Boyacá Chicó. - Foto: Captura video Twitter @ESPNFutbolCol

Vargas dijo: “entonces ya se acabó el campeonato y son campeones”. La presentadora no se quedó callada ante esta actitud y refutó lo que dijo su compañero, aunque esto trajo a colación una situación que vivió la soledeña con los hinchas del América de Cali cuando los felicitó por estar en la cabeza de la tabla.

Fabián Vargas no dudó en sacarle en cara sus palabras y fue ahí cuando se dio la discusión entre los dos personajes. “Cuando yo le dije a usted eso, usted me dijo que por qué le baja la caña al América. No digas que ya es campeón, haces lo mismo que cuando me echaste los hinchas del América encima”, le recordó Martínez.

Ahora nuevamente la costeña es la protagonista de las noticias, pero esta vez por una sensual foto que compartió a través de sus redes sociales. Tanto así que muchos seguidores le preguntaron si estaba usando ropa interior.

En Instagram, donde cuenta con más de 2 millones de seguidores, luego de publicar un carrusel de fotografías donde aparece luciendo un ‘outfit’ que en cuestión de segundos puso a volar la imaginación de más de uno.

Dicho atuendo tiene un pronunciado escote que le permitió a la periodista deportiva presumir sus atributos, mientras sus admiradores deliran con sus poses.

“El mundo te verá como tú te ves, recuerda que la joya eres tú”, dice parte del texto con el que acompañó su publicación que ya acumula más de 48 mil likes y cientos de comentarios de sus seguidores encantados con su belleza.

“Para todos los hombres serías la joya más preciada de la corona, lo más importante es que tú lo crees y así es”, le escribió uno de ellos.

De hecho, entre las reacciones todavía hay quienes se preguntan por qué el futbolista Matias Mier decidió ponerle fin a su matrimonio “con semejante bombón”.

“Dios mío 😭 🙏qué le pasó a ese ciego del Matías Mier, qué pecado más grande”, dice uno de los comentarios relacionados con su expareja.