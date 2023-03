“Sea serio, respete”: Melissa Martínez y Fabián Vargas se agarraron otra vez en pleno programa

La Liga Betplay llegó en fin de semana a su ecuador con la fecha de clásicos. A falta de las últimas 10 jornadas del ‘todos contra todos’, Boyacá Chicó y América de Cali son líderes con 20 puntos, aunque Millonarios, con un juego pendiente, puede superar esa línea cuando complete su calendario.

Los boyacenses vencieron de local a la Equidad (3-1) y confirmaron el buen momento que deben revalidad este viernes ante Santa Fe en Bogotá, mientras que América salió bien librado de la visita al Deportivo Cali en Palmaseca con un empate que le permite soñar con una clasificación temprana a los cuadrangulares finales.

El conjunto ‘ajedrezado’ es líder por diferencia de gol, lo que no quita que la campaña de América sea muy por encima de las expectativas de la junta directiva y el cuerpo técnico encabezado por Alexandre Guimaraes. Los resultados de esta temporada tienen orgullosos hasta a sus hinchas más famosos, entre ellos el exfutbolista Fabián Vargas, que desde hace unas semanas viene pidiendo crédito para el trabajo de los escarlatas en la primera mitad del campeonato.

Carlos Darwin Quintero se ha convertido en el jugador más importante del América 2023. Foto: Dimayor. - Foto: Foto: Dimayor.

Este miércoles, luego de ver el resultado del juego entre Chicó y Equidad, el debate se armó en el programa ESPN 360 gracias a una broma en la que Antonio Casale, director de ese espacio, aseguró que “los hinchas de América sacan el paraguas porque Chicó es el nuevo líder”, haciendo referencia a que Vargas tenía en sus manos una sombrilla con la marca del canal.

“¿Se acabó el torneo?, ¿Ya es campeón Chicó? Vea pues”, dijo el exjugador mientras cerraba el paraguas, desatando una reacción inmediata de la periodista Melissa Martínez, otra de las integrantes del programa. “Cuando le dije eso me dijo que no le bajara la caña al América. Sea serio. No le baje la caña a Chicó y no diga que ya es campeón… No señor, respete”, dijo la barranquillera, recordando un ‘encontronazo’ reciente que habían tenido entre los dos.

Melissa aseguró que por esa opinión le ‘cayeron’ muchos hinchas escarlatas y por eso le pide “respeto” para el Boyacá Chicó. Vargas respondió al ataque e indicó que “usted solita que los echó encima diciendo que no se podían ilusionar”.

El cruce de palabras terminó con la periodista incrédula de las palabras de su ahora colega, indicando que estaba diciendo lo mismo por la que la habían condenado a ella en redes sociales. “Qué reversazo en un programa. Increíble”, dijo Melissa.

¿Cuáles fueron las palabras de Melissa Martínez contra América?

El primer capítulo de este versus se remonta a casi dos meses atrás, exactamente después de la fecha 3 de la Liga Betplay, cuando América ya estaba en la punta y Junior empezaba mostrar debilidades en condición de local.

Melissa Martínez, periodista declarada hincha del ‘tiburón’, fue una de las que intentó ‘bajar de la nube’ a los hinchas del América, incluido su compañero de panel y exfutbolista Fabián Vargas. “El calendario también colabora… El calendario favorece”, dijo la comunicadora, haciendo referencia a los rivales que habían enfrentado los diablos rojos en las primeras tres jornadas del campeonato.

Ahí fue cuando el exvolante de la Selección Colombia le recordó su efusividad con los refuerzos de Junior, antes del inicio de la temporada. “Estoy buscando el archivo de la semana pasada, donde decía que Junior, en la quinta fecha, tenía que estar arriba, peleando por todo. Resulta que América está ahí y no vale”, lanzó Vargas.

América vs Junior - Fecha 7 Liga Betplay - Foto: DIMAYOR

El debate empezó a convertirse en cada uno defendiendo al equipo del que es hincha, dejando a los demás panelistas en silencio, mientras Martínez y Vargas seguían intercambiando opiniones. “A mí me gusta cuando le ganan a Pasto y a Unión Magdalena, y ya se creen campeones. Me encanta esa vaina”, lanzó Melissa, a modo de ironía.

Fabián, por su parte, sacó a relucir la vitrina de los escarlatas. “Es que, 15 veces ha ganado América, ha ganado más que los otros. Eso también es un hecho, que América es más campeón que Junior”, sentenció, provocando que su compañera le advirtiera que “ya comenzó a mirar a todo el mundo por encima del hombro” con solo ser líder del campeonato.