Esta es la millonaria suma que gana Melissa Martínez con sus redes sociales

Melissa Martínez es una de las periodistas deportivas más influyentes en el país, su popularidad se debe al profesionalismo que por años ha logrado cosechar frente a las pantallas de televisión; de hecho, para muchos de los internautas, gran parte de ellos provenientes del Caribe, esta mujer ingresa al grupo de las colombianas más bellas de la farándula nacional.

Las redes sociales de la presentadora dan muestra del apoyo que tiene por parte de los usuarios digitales, pues, por ejemplo, en Instagram acumula 2,8 millones de internautas que suelen interactuar con ella en este escenario. De igual manera, Martínez es muy activa en estas plataformas, por lo que su visibilidad es notoria, ya que sube fotos y videos de su diario vivir.

Entre los post más recientes de la costeña, fiel hincha de Junior del Barranquilla, subió una fotografía de su rostro en la que demostró un look natural. “Un rayo de sol por la ventana”, escribió la comunicadora social y, enseguida, los cibernautas consignaron varios elogios en la caja de comentarios.

La presentadora deportiva sorprendió con un look natural en redes. - Foto: Instagram: @melissamartineza

En resumen, cada aparición que hace en redes Melissa Martínez se convierte en un contenido tendencia. Precisamente, hace poco, la periodista deportiva por fin concedió una entrevista y lo hizo en el programa de YouTube a cargo de la española Eva Rey, también colega de Melissa.

En el formato que lleva por nombre ‘Desnúdate con Eva’, la famosa host de TV se desahogó, abrió su corazón y abordó varios temas, como el de los ingresos económicos que adquiere por sus perfiles en redes sociales.

Las ganancias de Melissa Martínez

La trayectoria de Melissa ha sido de años de esfuerzo y dedicación, por lo que en sus comienzos frente a la pantalla de televisión inició adquiriendo remuneraciones mínimas por su trabajo profesional. De hecho, en entrevistas antiguas, hubo una vez en las que la mujer dijo que se vino a Bogotá a probar suerte sin tener cómo sostenerse.

Sin embargo, con los años, hoy la periodista deportiva no solo trabaja en ESPN, sino que también tiene un emprendimiento de ropa con gran acogida. Entonces, en la citada entrevista con Eva Rey, a la fiel seguidora del Junior de Barranquilla se le preguntó sobre sus ingresos económicos actuales en redes, en comparación con tan solo $ 200.000 mensuales que en otros momentos llegó a ganar.

“Uy, amiga, ahí sí me preocupa ese monto que me vas poniendo”, fueron las primeras palabras de la host de TV. Luego, Rey puso una cifra sobre los 50 millones de pesos, a lo que Melissa respondió: “Lo de la plata me parece que te fuiste bajita”.

Muchos no dejan de recalcar la sensualidad que tiene la presentadora deportiva. - Foto: Instagram: @melissamartineza

Enseguida, aseguró que influyentes rostros de la farándula, como la multifacética Carolina Cruz, fueron las que le enseñaron a facturar en las plataformas sociales. Ante esto, Eva insinuó que las ganancias de la periodista deportiva superan los 200 millones de pesos y aunque no hubo una respuesta exacta, Martínez no pudo ocultar una risa nerviosa que, al parecer, la delató, pero, al final, el tema quedó en la vida privada de la famosa colombiana.

Incluso, en los comentarios de este fragmento de la entrevista en el citado canal de YouTube, la comunicadora social escribió: “La conclusión es que sí son más que los 200 mil 😍 toca ganarse la vida 😂”.

Semanas atrás, Melissa estuvo de vacaciones en Dubái. - Foto: Tomada de Instagram @melissamartineza

Por su parte, Eva Rey escribió que la presentadora “le lleva un poco la contraria a Shakira porque… aunque algunas mujeres sí lloran… eso no significa que no facturen”.

Como era de esperarse, al ser Martínez uno de los rostros de la pantalla chica más reconocidos en Colombia, los internautas hicieron sus respectivos comentarios al respecto: “Siempre, siempre te he admirado en todos los sentidos, eres un mujerón”; “¿Cómo ganan tanta plata? Dios mío”; “Esto le gusta a la Dian jajaja”; “Estoy de acuerdo contigo. Eso es algo muy privado”, se lee en Instagram.

A continuación, la recopilación del pequeño clip en el que la periodista deportiva se refirió a sus ganancias en las redes sociales: