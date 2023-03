“Usted no puede hablar de matrimonios”: Melissa Martínez le respondió tajante a famoso exfutbolista colombiano

La separación de Shakira y Gerard Piqué ha dado mucho de qué hablar no solo entre los internautas, sino también entre diferentes personalidades del mundo del entretenimiento y la música, pues mientras unos cuestionan el hecho de que la barranquillera se desahogue a través de la música, otros no dudan en mostrarle su apoyo.

Shakira y Gerard Piqué se separaron en junio de 2022. - Foto: Europa Press

Esta discusión tocó la puerta de la reconocida periodista deportiva Melissa Martínez, quien se atrevió a enfrentar a un famoso colombiano y todo por defender a la artista colombiana.

El intercambio de comentarios se dio nada más y nada menos que con Faustino ‘El Tino’ Asprilla, el exfutbolista de la Selección Colombia, cuya vida sentimental siempre ha sido tema de conversación entre sus fans y otras celebridades.

Durante su carrera, El Tino se ha visto envuelto en diferentes polémicas por las relaciones que ha mantenido, especialmente con mujeres de la farándula colombiana; de hecho, una vez se convirtió en un jugador destacado de la liga colombiana comenzaron a surgir rumores de tener varios amores en diferentes ciudades, situación que lo llevó a ganar el título de ‘Romeo’.

El Tino Asprilla, exfutbolista colombiano. - Foto: Pantallazo del programa Vicky en SEMANA

Por fortuna, sus romances no llegaron al nivel del cantante vallenato Diomedes Díaz, quien tuvo hijos con casi todas las mujeres que fueron sus parejas. El exjugador se convirtió en padre en 1992, cuando nació su hijo Santiago Asprilla, fruto de su amorío con Catalina Cortés, con quien se casó por lo civil.

No obstante, luego de tres años de matrimonio, la pareja decidió divorciarse, al parecer, por las infidelidades del jugador, versión que hasta el momento no se ha confirmado, pues solo han sido especulaciones.

Entre las famosas que fueron relacionadas con Faustino se encuentran Luly Bossa, quien nunca se pronunció al respecto, también la actriz y cantante Leydi Noriega y hasta con la modelo paisa Sara Uribe, que sí salió a desmentir dichos rumores.

“Ese día parchamos un rato, nos reímos, disfrutamos del evento y listo… No hay fundamento para decir que tengo algo con él”, indicó Uribe una vez empezaron a circular dichas especulaciones en 2017.

La modelo respondió sobre su supuesta relación con 'El Tino'. - Foto: Foto tomada de Instagram @sara_uribe

Entretanto, en una conversación de rutina entre la presentadora Melissa Martínez y el exfutbolista se pusieron a dar sus opiniones sobre la separación de la artista barranquillera y el exfutbolista español, pero lo que no contaban era que iban a terminar “peleando”.

La dinámica inició al confesar si eran ‘Team Shakira’ o ‘Team Piqué’ y, como era de esperarse, la comunicadora confirmó ser fiel fanática y admiradora de la intérprete de Ojos así, mientras que El Tino defendió al deportista.

“Habla de fútbol porque no te voy a permitir que hables de Shakira y Karol G hoy, bobito”, dijo la periodista deportiva y agregó: “Él y yo nos queremos muchísimo, pero peleamos todos los días por lo mismo, entonces ¿cuándo vamos a solucionar esto? Peleamos porque este quiere defender a Piqué, no hay ninguna posibilidad”.

Su discusión pacífica se extendió tanto, que la presentadora no dudó en recordarle las polémicas que giran en torno a su vida sentimental.

“Usted no puede hablar de relaciones sentimentales porque ni se ha casado, ni tiene novias ni nada, usted no tiene autoridad para hablar porque no tiene relaciones sentimentales serias”, le dijo Martínez.

Melissa Martínez y El Tino Asprilla comparten set en ESPN. - Foto: Captura de pantalla: @martianarias4

Tiempo después, la presentadora de ESPN comentó: “Sigue el hombre con su cuento. Antes de ir al aire, Faustino, te quedaron ganas de seguir discutiendo con mujeres, tú no peleas con mujeres, entonces ¿por qué estás traicionando tu propia política de vida?”, a lo que él le respondió: “Yo no estoy peleando, solo estoy defendiendo un ídolo”.