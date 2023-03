“Piqué es mi ídolo”: Le llueven críticas al Tino Asprilla por no apoyar a Shakira

Desde que se conoció la separación entre el exjugador del Barcelona F.C. Gerard Piqué y la cantante colombiana Shakira, la prensa nacional e internacional no ha parado de sacar noticias relacionadas con dicho rompimiento; incluso, figuras de la farándula internacional y nacional se han atrevido a tomar postura a favor o en contra de estas figuras públicas.

La estrella colombiana sigue causando impacto en las redes sociales y acapara la atención de los medios españoles. - Foto: Instagram: @shakira / @3gerardpique

Lo que más se ha rumorado es que la separación de los famosos se dio por varias infidelidades por parte de Piqué, incluso se dice que su actual pareja, Clara Chía, fue una de las tantas amantes con las que engaño el exdeportista a la artista barranquillera.

Recientemente, el exjugador de fútbol profesional colombiano Tino Asprilla sostuvo una discusión con sus compañeras de set de ESPN. En la tarde del miércoles 1 de marzo se generó una discusión en medio de la previa de uno de los programas deportivos de ESPN.

Asprilla criticó el poco espectáculo que vio en el Mundial. - Foto: Captura ESPN

Todo surgió cuando El Tino defendió a Gerard Piqué pese a las polémicas causas que hay detrás de su separación con Shakira. La frase que pronunció el exjugador fue la siguiente: “Piqué es mi ídolo”, luego de sus declaraciones las periodistas deportivas Melissa Martínez y Liche Durán le mencionaron que para él, al no estar casado, le era difícil entender lo que pasó entre el exdefensa y la artista barranquillera.

Melissa Martínez, periodista y presentadora deportiva. - Foto: Instagram melissamartineza

Liche Durán, comentarista y presentadora deportiva. - Foto: Instagram: @licheduran

El Tino les aclaró a las comunicadoras que sí estuvo casado y que incluso producto de esa unión nació su único hijo. “Yo me casé y tuve un hijo, por si no se dio cuenta. Me casé y tuve un hijo que se llama Santiago. Me casé, pregúntele a él (Víctor Hugo Aristizábal). Usted no vio que me quitaron toda la plata que tengo…”.

Por su parte, Aristizábal confirmó que el exjugador sí estuvo casado; ante las dudas, Melissa Martínez preguntó si él había ido y en qué iglesia había sido, a lo que ‘Aristi’ contestó que fue por lo civil.

Posteriormente, Asprilla aseveró: “Son insoportables, hay que dejarlas, pa’fuera y viene otra. Así de fácil es la vida”.

Las presentadoras siguieron “cantándole la tabla”. Liché se puso bastante seria y concluyó la conversación acerca del tema de la siguiente manera: “Usted no puede hablar de eso porque no tiene relaciones sentimentales serias. Cuando uno tiene relaciones sentimentales con propósito y cuando uno se compromete, uno puede y tiene autoridad para hablar”.

Tino Asprilla se destapó y reveló duras confesiones sobre su vida nocturna en Italia

El colombiano se ha destacado por su excéntrica vida personal en el Viejo Continente. Así por lo menos lo confesó en una sentida entrevista que le realizó el medio italiano La Gazzetta dello Sport donde confesó todo lo que hacía en las noches en su paso por Italia.

De entrada, Asprilla confesó que en su paso por el Parma “no tenía cabeza. No me gustaba entrenar, me costaba entender lo que me pedían los entrenadores, estaba acostumbrado a jugar con libertad y, en cambio, aquí hay que ser fiel a la táctica, pobre de ti si te equivocas”.

“Luego no llevaba la vida de un atleta perfecto: me acostaba tarde, y casi nunca solo, me despertaba muy tarde, me gustaba ir a discotecas y fiestas. En fin, en todo este lío que era mi vida, el fútbol no estaba en primer lugar. Este era mi límite. Pero me divertí mucho y creo que entretuve a mucha gente”, confesó el exjugador que hoy está vinculado a los medios de comunicación.

Al hablar sobre la actualidad del fútbol, afirmó que si lo ve, pero que “ya no le divierte”, pues la forma de jugar es muy monótona. “Todo pases laterales, poco regate. Y luego esos entrenadores que parecen alborotadores frente a los banquillos y les gritan a los jugadores lo que tienen que hacer. Me fastidia mucho el protagonismo de los entrenadores, parece que han inventado el fútbol y a lo mejor ni saben taponar un balón”.