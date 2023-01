“Con desagradecidos no la voy”: la respuesta del Tino Asprilla contra exjugadores de Nacional

Atlético Nacional debuta este jueves 26 de enero en la Liga BetPlay 2023-I, lastimosamente en un panorama nada positivo para el club: su relación con la hinchada desde hace un tiempo no se presenta como la mejor gracias a que, según sus seguidores, los directivos vienen tomando decisiones erróneas que han afectado el buen ambiente entre las partes.

El detonante del malestar se dio a mediados de 2022, con la salida falta de tacto que le dieron los dirigentes al ídolo del equipo, Gio Moreno. Desde ahí, las salidas de Álex Mejía, los cambios de entrenador y, finalmente, el arribo de Paulo Autuori, que ya había tenido un paso en el equipo sin éxito, hizo que la tensión fuera aún más álgida.

Iniciando el año en curso, la Noche Verdolaga fue un evento en el que se evidenció el descontento de las ‘barras bravas’; estas se ausentaron de las tribunas y decidieron hacer cánticos en contra de la cúpula dirigencial en forma de protesta. El último capítulo del rifirrafe lo constituyeron los precios elevados en los abonos y la contratación de los refuerzos, que no estuvieron a la altura de las expectativas para la participación en Copa Libertadores.

Así las cosas, no solo los seguidores del club han mostrado su descontento. Los exjugadores que ya salieron también lo han hecho, como es el caso puntual de Macnelly Torres, Alexis Henríquez, Francisco Nájera, entre otros. Al corte de estos comentarios salió un referente del club en una época dorada, como Faustino Asprilla, quien no se cayó y utilizó ahora su rol de comentarista para mandarles un mensaje a esos exfutbolistas que critican.

“Sería más lindo si lo hubieran dicho cuando estaban allá, adentro. Pero uno no tiene que salir de una institución para hablar… Yo estoy aquí feliz y, si me voy de aquí, me voy feliz y digo que estoy feliz. Pero yo no me voy a ir de aquí, infeliz, y voy a decir… Eso es ser muy desagradecido y yo con desagradecidos no la voy. El malagradecido no existe, para mí”, contundente y ácido fue el Tino con sus colegas de profesión.

No se consumó la traición

Por fortuna para los seguidores verdolagas, Gio Moreno no se vestirá con los colores del rival directo de Nacional, Independiente Medellín. En las últimas horas, la versión que salió a flote durante varios días terminó cerrándose por completo.

Faustino Asprilla, campeón con Nacional en 1991, consideraba en días pasados que “lo de Gio es extraño”, pues no necesita dinero que lo lleve a aceptar una propuesta del máximo rival del verde paisa.

“Giovani ya tiene resuelto su futuro, pues estuvo en la China”, argumentó y contó como anécdota en el programa de ESPN F360.

Además, Asprilla reveló que en algún momento él también tuvo la oportunidad de ser del DIM. “A mí me llamaron del DIM en 2003 y yo dije que no, que yo solo jugaba en Nacional. Cuando volví, al país, lo hice porque me llamó el DIM”, contó en televisión internacional.

Caso Gio a DIM:



Acuerdos si hubo. Se habian citado hoy y mañana para firmar, es mas aún no ha dicho que se va a China, pero es real se va...



Incluso habia diseñado un evento para presentarlo con la Hinchada en el Atanasio la próxima semana, martes o miércoles. — Sheyla García (@SheylaGarcia07) January 26, 2023

“Nadie está diciendo que sea malo que vaya al Medellín; si va, pues listo y que pongan el estadio a su nombre”, dijo irónicamente, pero con seriedad le habló de las consecuencias a Gio.

“El problema es que esto es una venganza contra los hinchas. Esto es un amor eterno, si se pone esa camiseta, se acaba. Tiene que pensar en el día de mañana. ¿Jugar seis meses en el DIM para qué?”, cerró en el espacio de debate.