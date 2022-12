‘El Tino’ Asprilla criticó fuertemente a un jugador de Polonia tras el partido ante Argentina: “Ese tipo estaba borracho”

Este miércoles 30 de noviembre se llevaron a cabo los compromisos correspondientes a la tercera fecha de los grupos C y D de la Copa del Mundo que se juega en Qatar. Cabe mencionar que en los octavos de final ya están instalados Países Bajos, Senegal, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Brasil y la Portugal de Cristiano Ronaldo.

En este sentido, por la zona C México se impuso 2 a 1 ante Arabia Saudita y Argentina hizo lo propio 2 goles por 0 contra la selección de Polonia. A octavos de final avanzó la Albiceleste y la escuadra del Viejo Continente.

Por el grupo D, Francia cayó de manera sorpresiva ante Túnez por la mínima diferencia y Australia dio el batacazo derrotando por el mismo marcador a su similar de Dinamarca. Los australianos estamparon su nombre en la siguiente fase.

Teniendo en cuenta los partidos que se disputaron este miércoles, hubo uno que reunió todos los reflectores y este fue el de Argentina vs. Polonia. En el desarrollo del encuentro, Messi desperdició una pena máxima antes de que finalizara la primera mitad. Ya en el segundo tiempo, los suramericanos marcaron sus dos tantos en los pies de Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

Todo el encuentro estuvo dominado por Argentina y esto generó una gran cantidad de críticas porque los polacos cuentan con uno de los grandes delanteros del planeta que es Robert Lewandowski. En esta línea, la presentación de los europeos hizo que Faustino Asprilla, en el programa F360 de ESPN, los criticara fuertemente.

Mientras el exjugador hablaba del poco fútbol que tiene Polonia, dijo que “ese tipo estaba borracho”, al referirse del ‘10′ del equipo blanco y rojo, Grzegorz Krychowiak. Además, manifestó que si Pelé y Maradona vieran a ese futbolista jugar les daría vergüenza.

México acabó su sueño en Qatar

Fue un partido trepidante entre las selecciones de México y de Arabia Saudita que se despidieron este miércoles del Mundial de Qatar, un adiós más duro seguramente para el ‘Tri’, que pese a imponerse por 1-2, se quedó a un gol de lograr un billete a los octavos de final que fue para Polonia.

El combinado de Gerardo Martino impuso su necesidad y se hizo con el control del choque, aunque le faltó más acierto y temple en los metros finales. Orbelín Pineda, una de las novedades, tuvo las dos mejores opciones, mientras que los de Hervé Renard sufrieron y sin ni siquiera salir a la contra.

Todo cambió tras el paso por los vestuarios y en los dos partidos llegaron los goles. Argentina marcó en el 46 y casi al instante México entró de lleno en la pelea por estar en los octavos. Henry Martin remachó a la red una prolongación de espuela de César Montes.

Poco después, Luis Chávez firmaba uno de los goles de este Mundial, con un sensacional lanzamiento de falta con la zurda ante el que Al Owais no pudo hacer nada y que prácticamente enterraba las opciones saudíes y aumentaba las del ‘Tri’, que se lanzó con todo a por el tercero que le permitiese superar a Polonia, que encajaba también el segundo.

La selección mexicana desató un huracán de juego y rozó en varias ocasiones el 3-0 que evitase entonces que fuese eliminado por el mejor ‘juego limpio’ de Polonia. El ‘Chucky’, Martin, otra gran falta de Chávez, con mejor respuesta de Al Owais, Pineda y una muy clara de Raúl Jiménez, última ‘bala’ de Martino, no encontraron la portería.

El drama y la tensión empezaron a atenazar las piernas de México porque el tiempo comenzaba a ir ya muy rápido y en su contra. Arabia Saudí no oponía demasiada resistencia y dejaba espacios. Lozano, en otra falta, y una internada de Kevin Álvarez, que no encontró rematador, fueron sus mejores opciones antes del jarro de agua fría del gol de Al Dawsari en el minuto 95 ante el que no pudo reaccionar.