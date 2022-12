“No tengo que pedir perdón”: Lionel Messi contesta contundentemente a la polémica con el boxeador Canelo Álvarez

Desde el pasado fin de semana, luego de la victoria de Argentina ante México, una gran polémica se generó en torno al delantero de la albiceleste, Lionel Messi, con el boxeador mexicano Canelo Álvarez. Tras el duelo que terminó 2-0, en redes empezó a circular un video en redes sociales donde se podía observar a los jugadores de la selección sudamericana celebrando en el vestuario.

Sin embargo, Álvarez notó un detalle que lo molestó, y fue una supuesta acción de Messi con la camiseta de la selección de México. Según el peleador, el delantero pateó de manera irrespetuosa la indumentaria de su nación. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, preguntó el Canelo que se mostró furioso.

Luego de ello, llegaron una cadena de trinos en el que el boxeador se mostró furioso con el astro argentino, hasta insinuó que lo agrediría si se lo llegase a encontrar en algún lugar. Situación que de inmediato se volvió tendencia en redes sociales. “Que le pida a Dios que no me lo encuentre”, sentenció el deportista mexicano.

Messi y 'Canelo' Álvarez - Foto: Getty Images

Bajo este panorama, varias reacciones por parte del mundo del fútbol se hicieron sentir en favor a Messi. Sergio ‘Kun’ Agüero, Cesc Fábregas y hasta el propio Andrés Guardado, capitán de México, aseguraron que estas situaciones eran totalmente normales en los camerinos y que Messi nunca tuvo intención de faltar al respeto.

“Sé la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo sino con muchos compañeros de profesión. Lo que se habla es para crear polémicas y vender cosas”, aseguró Guardado en una entrevista con el medio TyC Sports.

Ahora bien, Lionel Messi durante estos días le resto importancia a este gran polémica formada. La mente de argentino estaba enfocada en el duelo decisivo de este miércoles ante Polonia, rival al que terminaron venciendo por 2-0 y haciéndose con el tiquete a los octavos de final del Mundial.

Con la clasificación en el bolsillo, y ya con la tranquilidad de lo logrado, Messi decidió romper el silencio y hablar sobre la polémica con el boxeador, contestando de manera contundente.

“Fue un malentendido. El que me conoce sabe que no le falto el respeto a nadie. Son cosas del vestuario que pasan después del partido. No tengo que pedir perdón porque no le falté respeto a la gente de México ni a la camiseta”, aseguró el jugador en zona mixta luego del partido con Polonia.

“Comienza un nuevo Mundial”

Tras la victoria conseguida ante Polonia, Messi aterrizó y puso su mirada en lo que será el duelo de los octavos de final ante Australia, rival que se instaló en esta ronda luego de vencer por la mínima diferencia a Dinamarca.

“Debemos estar tranquilos e ir partido a partido. Ahora empieza otro Mundial y ojalá podamos seguir manteniendo lo que hicimos hoy”, declaró Messi tras el partido a la televisión oficial. “El partido anterior (contra México) nos dio mucha tranquilidad y salimos a la cancha pensando en que debíamos ganar”, añadió.

Lionel Messi no marcó este miércoles y además falló un penal en los últimos minutos de la primera parte, con el marcador 0-0. “Estoy con bronca por haber errado el penal, pero el equipo salió fortalecido tras ese error mío”. “Sabíamos que, una vez que entrara el primer gol, iba a cambiar el partido”, añadió.

Sin embargo, el jugador del PSG mostró su acostumbrada claridad en la cancha, que sirvió para que Argentina tuviera claras opciones de gol durante todo el partido. Sobre su rival en octavos, el capitán albiceleste declaró: “El partido con Australia va a ser muy difícil. Cualquiera le gana a cualquiera, todo está muy igualado. Tenemos que preparar el partido de la mejor manera como lo hacemos siempre”.