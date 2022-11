El Tino Asprilla critica a Qatar 2022 y pide que se haga un Mundial para los equipos “malos”

El legendario delantero de la Selección Colombia no está contento con lo visto en esta primera semana del Mundial.

El Mundial de Qatar 2022 cumplió este domingo con su primera semana de competencias, dejando solo por cumplir 4 partidos de la segunda fecha, que ha traído grandes sopresas como el triunfo de Marruecos sobre Bélgica (2-0) y la eliminación anticipada de Canadá, que es hasta ahora, estadísticamente, el peor equipo de los 32 participantes.

La edición 22 de la cita orbital se ha identificado por los ‘batacazos’, aunque también ha transitado por partidos en los que los entrenadores corren pocos riesgos y, por tanto, terminan contentos con el 0-0. Eso ha hecho aumentar las críticas contra el nivel de varias selecciones clasificadas, incluido el anfitrión, que puede irse sin haber ganado un solo partido.

Faustino Asprilla, leyenda de la Selección Colombia y mundialista en dos oportunidades, lanzó una ‘picante’ crítica contra el nivel del torneo, asegurando que es el “peor Mundial de la historia del fútbol”.

“¿Usted me quiere hacer creer que Costa Rica le va a ganar a Alemania?”, preguntó Asprilla en un programa de ESPN, antes de reiterar en dos oportunidades que este es el “peor Mundial” que ha visto, incluidos en los que participó y los que ha visto como espectador después de su retiro. “Los partidos son muy malos, muy aburridores”, sentenció.

Los otros panelistas del programa empezaron a enumerar entonces algunos compromisos que han destacado sobre el resto, como el España vs. Alemania de este domingo, Brasil vs. Serbia el pasado jueves y los de resultados inesperados como el de Argentina vs. Arabia Saudita.

Pero ninguno logró entrar en razón al ‘Tino’, que insistió en que hay muchas selecciones que no deberían estar ocupando el lugar de otras no clasificadas. “España y Alemania siempre son protagonistas. Yo quiero que siempre jueguen ellos, pero dejen de estar metiendo a Qatar y esos equipos. Hagan un Mundial para los malos y otro para los buenos y ya, que es lo que quiere hacer Florentino (Pérez) con la Champions”, dijo.

La opinión de Asprilla se centra en el nivel de algunos jugadores. “Aquí falta Italia, falta Colombia, falta Chile, falta Nigeria. Esos son equipos que son protagonistas de un Mundial”, completó.

Ahí surgió la discusión sobre la próxima Copa del Mundo, del año 2026, que traerá la novedad de incluir 48 equipos y no 32 como sucede en la actualidad. “Su festival va a ser peor todavía y vamos a ir más de para atrás”, opinó.

“Yo veo que son unos partidos y unos equipos malísimos. Hay muchos jugadores que no sé que hacen en el Mundial, son malísimos, sinceramente, no la saben ni parar”, agregó, aunque no mencionó nombres.

La discusión volvió luego al partido entre Alemania y Costa Rica esta semana, que definirá si una de las campeonas del mundo, como la Mannschaft, termina eliminada por segunda ocasión consecutiva, factor que irremediablemente puede afectar en la atención del público sobre los partidos para la fase de octavos de final.

Daniel Chacon y Yeltsin Tejeda celebran el triunfo de Costa Rica sobre Japón - Foto: REUTERS

Tras vencer a Japón, los ‘ticos’ tienen la gran oportunidad de clasificar si empatan o vencen a Alemania, eso sí, esperando lo que suceda simultáneamente entre nipones y españoles. Los cuatro equipos del grupo E tienen posibilidades de clasificar, aunque Costa Rica sufrió una goleada 7-0 en el debut que le pesa a la hora de competir con la diferencia de gol.

“En el primer partido salió a empatar Costa Rica y se comió 7″, recordó Asprilla. “Si en este partido contra Alemania va a salir a empatar, se va a comer 14″, lanzó entre risas el exjugador de la Tricolor, que ahora hace las veces de panelista de programas de opinión como varios de sus colegas.