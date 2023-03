Melissa Martínez casi llora luego de que le tocaran tema sensible de su pasado; reveló por qué nunca habló de eso

Melissa Martínez y Matías Mier, tras varios años de relación, se divorciaron en medio de la polémica por una supuesta infidelidad del futbolista con Valentina Rendón, una joven mujer que hacía parte del equipo de prensa de Santa Fe cuando el futbolista estaba en el club cardenal. La pareja tomó caminos distintos y evitó pronunciarse al respecto, más allá de un comunicado oficial en el que informaban la decisión que tomaron.

Matías Mier y Melissa Martínez estuvieron juntos desde el 2017. - Foto: Instagram

En las redes sociales de la periodista deportiva se podía evidenciar cómo ella con tenacidad y temple asumía de nuevo esta etapa de su vida, donde la soltería y la libertad le daban rienda suelta a un momento con cambios de ‘look’ radicales, vacaciones que había postergado en varias ocasiones y que ahora retomó en lugares tan paradisíacos como Dubái.

Melissa Martínez esquivó en varias ocasiones el tema de Matías Mier, al punto de que fue reservada y discreta para no soltar detalles de su intimidad y vínculo privado con el futbolista. La colombiana guardó este suceso en su corazón, dejando de lado el interés por revelar más de la cuenta en plataformas digitales o medios.

Melissa Martínez abrió su corazón con un tema sensible - Foto: Instagram @melissamartineza - Foto: Foto: Instagram @melissamartineza

Sin embargo, recientemente, la presentadora llamó la atención de los curiosos en redes sociales, debido a un video que publicó Eva Rey sobre una entrevista que le hizo a la también modelo. La española invitó a su colega a Desnúdate con Eva Rey, donde indagó sobre diferentes temáticas de su vida personal.

En un pequeño clip editado, que sirvió como promo de lo que se estrenará este 26 de marzo de 2023, se logró escuchar unas palabras Melissa Matínez, las cuales harían, supuestamente, alusión a la ruptura amorosa que atravesó con Matía Mier. Varios fanáticos aseguraron que sería la primera vez que habla de esto, teniendo en cuenta frases que soltó en el diálogo.

A pesar de que la periodista no mencionó en dicho video a su expareja, se pudo apreciar cómo el tema que salió a flote la afectó, al punto de mostrarse conmovida y con los ojos llorosos.

Según se evidenció, Eva Rey lanzó una inesperada pregunta que terminó gustándole mucho a Martínez. La europea quiso saber si su colega ya había perdonado o seguía sintiendo rabia al hablar de ciertas cosas.

“¿Has perdonado o todavía hay rabia?”, dijo Rey, a lo que su invitada respondió con emoción: “Uy, qué buena pregunta”.

Seguido a esto, la integrante de ESPN no ocultó las sensaciones que le generaba esta interrogante, por lo que aprovechó para dar unas palabras en las que afirmaba que todo pasaba y el acto más valiente era perdonar de corazón, aun cuando no había escuchado esta petición de la persona amada.

“Creo que mi acto más valiente ha sido perdonar sin escuchar esa petición”, dijo en el clip, explicando cómo veía y entendía el perdón.

No obstante, Eva Rey volvió a hacer otra interrogante, donde indagó si la colombiana seguía esperando aquella disculpa de esa persona. En ese instante, Melissa Martínez cambió de semblante y su voz comenzó a quebrarse, demostrando lo sensible que era recordar esto.

La presentadora se sinceró respecto a su pasado - Foto: Instagram @melissamartineza - Foto: Foto: Instagram @melissamartineza

Según mencionó la presentadora, ya no estaba esperando este gesto y no le daba la misma importancia de antes, por lo que era más creyente de que todo lo que dijera era para edificar y construir. Allí se le aguaron los ojos y quitó la mirada, tomando impulso para continuar con sus declaraciones.

“Ya no me importa, o sea, no es que no me importe. Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre. Es tan valioso lo que dices que tienes que tratar de que eso sea para edificar y aunque existan cosas que no estén bien y aunque se tejan miles de teorías, todo termina con un adiós”, afirmó, expresando el porqué nunca habló sobre el tema y lo dejó pasar con los días, pese al dolor o tristeza.

Aunque se desconoce si sus palabras eran referentes a Matías Mier, lo cierto es que esta reflexión la tocó y la llevó a sentir una nostalgia profunda y real.

Melissa Martínez reaccionó a esta parte de la entrevista, dejando unas sentidas palabras sobre cómo fue verse llorando: “Esta mañana, cuando salió esta parte de la entrevista, me asusté. Nunca antes me vi llorando, sino fuera de alegría, pero después recordé que somos miles en uno. Meli es alegre, extrovertida y para tratar algunos temas puede ser muy sensible. Y, aunque digo que podemos con todo… SÍ, pero no todo al tiempo”.