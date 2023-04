Melissa Martínez hizo barrida en el apartamento que compartía con Matías Mier; sacó gran cantidad de objetos

Melissa Martínez se ubicó como una de las presentadoras más famosas del periodismo deportivo, debido a la amplia trayectoria que construyó en los medios nacionales. La comunicadora logró posicionarse, cautivando con su profesionalismo, su talento y su desempeño en estos temas, donde mostró gran pasión y preparación.

Más allá de su rol como periodista, la colombiana llamó la atención de los curiosos con diversos detalles de su vida privada, la cual se vio rodeada por su familia, sus amigos, sus colegas y su expareja, Matías Mier, con quien construyó un vínculo sentimental. Al separarse, ambos tomaron caminos distintos, dejando un número elevado de preguntas sobre qué sucedió y qué los llevó a decidir terminar todo.

Pese a que Melissa Martínez nunca profundizó sobre la situación y guardó silencio absoluto, las miradas de los curiosos se posaron en detalles de su presente y de su soltería. La también creadora de contenido abrió las puertas a otra faceta personal, plasmando un poco de sus rutinas y sus actividades del día a día.

Recientemente, tras anunciar su mudanza del apartamento en el que vivió por varios años junto a Matías Mier, su exesposo, la atención de los seguidores de la presentadora se ubicó en una serie de historias que compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde mostró la limpieza y la barrida que estaba haciendo de los objetos que tenía allí. La empresaria reorganizó todo su clóset, despidiéndose de varias piezas y elementos que ya no usaría.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la colombiana arrancó con este ejercicio desde muy temprano, eligiendo prendas que ya no le quedaban, que no usaba y que nunca estrenó. La elección fue efectiva, sumando un gran número de piezas que donaría y regalaría.

“Buenos días, en este espacio solo debe quedar lo justo y necesario. Voy a comenzar con esa limpieza de cosas…arranco con lo que tiene etiqueta, sigo con lo que ya no me queda, saben que soy chiquita arriba y grande abajo, y luego con lo que me gusta, pero no lo uso hace tiempo”, dijo al inicio del clip.

“Todo tendrá nuevas dueñas… Viaje directo a casa de amigas, colaboradoras y una fundación. De la primera barrida solo se salvó esta falda que es tiro alto, pero toda es parte ya está para regalar”, agregó en otro contenido, donde detalló pantalones, vestidos y kimonos que había sacado, ya que no les daría más uso.

La periodista puntualizó en que estaba preparando todo lo necesario para su mudanza, por lo que prefería tener claro lo que dejaba y lo que no, de manera que llevara un control específico de su armario.

“Fue un reto mayor, les quiero mostrar cómo lo dejé. La idea es que quede súper organizado todo para el día de la mudanza. ¿Ustedes creen que saqué mucha cosa o no?”, comentó, a lo que señaló también el gran número de piezas que sacó de su armario: “Miren todo lo que saqué… Saqué más de 500 piezas!!! Ropa, Zapatos, accesorios y hace días no me sentía tan contenta”.

Para finalizar, Melissa Martínez hizo una reflexión sobre la limpieza que realizó, indicando que era algo bueno y necesario siempre, más allá de un beneficio personal.

“Ahora tengo una tienda de ropa y, normalmente, promociono mis piezas. Tengo muchas cosas en maravilloso estado… Ojalá, si ustedes tienen los medios, pudieran hacer el mismo ejercicio y donarlo a personas que lo necesitan… Hoy me duermo feliz. Quiero contarles mi conclusión, muchas de ustedes me recomiendan que haga una venta de garaje, pero quise hacer una donación”, comentó en una de las historias.

“Este ejercicio lo hago como cada año, lo tengo que hacer con mayor frecuencia. Incluirlas a ustedes porque me mandan muchos mensajes, pero es complejo. Ni yo, que hago tanto programa de televisión, tanto evento, tanto show, tanta foto, tanta vaina; necesito tanta cosa. También quiero confesarles algo, más de la mitad de las cosas, no las he comprado; han sido regalos, cosas que me envían para promocionar, muestras de taller de la tienda, entonces no crean que voy a comprar…no hay cosa que me dé más flojera que ir a comprar”, agregó, mostrándose contenta y satisfecha por la barrida de cosas que hizo.