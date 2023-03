Melissa Martínez reveló cómo es su ‘relación’ actual con Matías Mier; aclaró si tienen contacto

Melissa Martínez y Matías Mier se convirtieron en protagonistas de distintas noticias en las plataformas digitales, debido a la ruptura amorosa que atravesaron en 2022, tras algunos años de matrimonio. La periodista y el futbolista confirmaron su separación meses atrás, tomando caminos distintos.

La periodista se convirtió en una de las presentadoras más famosas de la industria deportiva en Colombia - Foto: Instagram @melissamartineza. - Foto: Foto: Instagram @melissamartineza.

En medio de todo el auge que tomó este tema por los chismes y especulaciones, los fanáticos quedaron al pendiente de qué ocurrió realmente y cuál era la posición de la presentadora ante este fuerte momento sentimental. La colombiana no habló sobre su aspecto privado, dejando en el aire qué pensaba o sentía.

Sin embargo, recientemente, Melissa Martínez llamó la atención de los curiosos con una inesperada entrevista que concedió a Eva Rey para Desnúdate con Eva, donde decidió tocar el tema de Matías Mier por primera vez. La integrante de ESPN rompió el silencio y se sinceró al respecto, puntualizando en que no fue fácil salir de este dolor.

Ambas presentadoras sostuvieron un diálogo sobre la vida de la periodista deportiva. - Foto: Fotograma, 15:26, Desnúdate con Eva - Melissa Martínez / YouTube

“¿Has perdonado? O ¿todavía sientes rabia?”, preguntó la española.

De acuerdo con lo mencionado con por periodista deportiva, la disculpa que salió a la luz no fue lo que esperaba de una persona con la que compartió cinco años. Para ella fue complicado no escuchar a su expareja, decirle que hablaran y dialogaran realmente sobre lo sucedido, pues todo quedó en el aire.

En una ocasión estuvo a punto de cruzarse con el hombre, por lo que llegó a pensar que si se daba ese encuentro habría la disculpa que ella siempre esperó.

“Ese día pensé que se daría la disculpa que esperé. Durante mucho tiempo consideré que era necesaria. Hay una disculpa pública que no corresponde con la disculpa real de una persona que compartió contigo cinco años. Entonces siento que esa parte de haberme dicho ‘Meli, sentémonos y hablemos con calidad de lo que realmente está pasando’, eso no pasó. Mi acto más valiente de los últimos años, pues este ha sido un año complejo y retador, ha sido perdonar sin escuchar esa petición y es valioso”, comentó.

Matías Mier y Melissa Martínez estuvieron juntos desde el 2017 hasta el 2022. - Foto: Instagram

Eva Rey volvió a lanzar una interrogante, centrándose en si Melissa Martínez quería la disculpa que tanto añoró por meses. “¿Esperas esa disculpa?”, dijo la eutopea.

“No, ya no me importa, bueno, no es que no me importe. Decidí nunca hablar del tema porque he creído que lo que digas tiene que edificar siempre, es tan valioso lo que dices que entonces tiene que construir, y aunque existan cosas que no estén bien y aunque parezcan que giran en torno a ti cosas que son nefastas, hay un peso de la historia, de lo que se vive, y todo al final termina resumido en un adiós y ya, pero no está mal”, afirmó.

La periodista habló de su exrelación con Matías Mier. - Foto: Fotograma, 14:34, Desnúdate con Eva Rey Melissa Martínezx / YouTube

Por último, la presentadora del formato indagó si Melissa Martínez tenía contacto alguno con Matías Mier después de la ruptura, a lo que ella fue clara y aseguró que no. La periodista de televisión mencionó el contacto cero, puntualizando en que era lo mejor para sanar y avanzar.

“No, no, no. Hay algo que yo he entendido y es el ‘contacto cero’ que te lo plantean y tú dices ‘uy, qué difícil es’, pero para mí ha sido totalmente sencillo y reparador. Yo estoy totalmente desconectada. Eso de: ‘miro, investigo, averiguo’, absolutamente nada, eso ni durante las relaciones lo he hecho jamás, ni en el post. Yo luego me he enterado de cosas, obviamente, al ser una persona con una exposición pública, entonces llegarán a mí algunos mensajes de forma directa, indirecta, por casualidades, gente que quiere opinar y que no sabe cómo hacerlo, pero no es algo que yo esté indagando, nunca. Yo soy muy tranquila y muy segura, yo he creído que mis escogencias han sido buenas, aunque el final de mis relaciones denoten lo contrario”, aseguró con voz clara y seria.

La española entrevistó a Melissa Martínez y se mostró acongojada por las palabras que dio. - Foto: Fotograma, 13:06, Desnúdate con Eva - Melissa Martínez / YouTube

En cuanto al hecho de superar la tusa, la colombiana afirmó que había estado triste, pero nunca entró en una depresión fuerte, por lo que se refugió en su trabajo, sus empresas y sus actividades.

“Ojalá yo llegue a ese punto de reconocer un final que das. Muchas veces yo decía: Dios mío, ¿cómo me voy a maquillar? No tengo ganas’ (...) Lo que yo consideraba en un momento que era terrible, que era tener que seguir con una vida que era tener mil cosas en la agenda, terminó siendo mi mayor salvación. La mayor salvación para nunca estar cerca de un episodio de depresión, porque yo he estado triste, pero nunca deprimida y eso es muy bueno. De mis principales características es que yo soy una mujer alegre”, concluyó.