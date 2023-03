Clara Chía se habría hecho nuevo retoque en el rostro; tuvo actitudes misteriosas con Piqué

Clara Chía y Gerard Piqué se ubicaron como una de las parejas más comentadas de la prensa rosa, luego de que confirmaran su relación a través de las redes sociales.

Con el tiempo, los dos españoles hicieron de lado la polémica con Shakira, disfrutando plenamente de su romance y de la historia que estaban construyendo.

La pareja protagonizó una serie de fotos en un evento deportivo. - Foto: Twitter @ClaGerFans

En medio de todo el alboroto que desató su amor, las miradas de los curiosos y de los paparazis se ubicaron en las rutinas y planes que llevaron a cabo los catalanes, quienes esquivaron de distintas maneras las cámaras.

La relacionista pública y el deportista aprovecharon para tener citas, viajar juntos y pasar momentos románticos, lejos de las críticas y presiones mediáticas.

Recientemente, Clara Chía y Piqué volvieron a llamar la atención de los curiosos con una serie de imágenes que salieron a la luz, debido a un reportaje que hizo Jordi Martin, famoso paparazi. El español dialogó en El gordo y la flaca, donde comentó sobre un particular comportamiento de la pareja, la cual intentaba no ser captada por el lente de la cámara.

La pareja fue captada caminando por Barcelona. - Foto: Captura de pantalla Europa Press

Según relató el periodista, días atrás recibió una llamada de una fuente, la cual le comentó que Clara Chía había estado en un centro estético haciéndose un retoque en el rostro. La mujer visitó el lugar, pero luego salió a gran velocidad, dirigiéndose supuestamente a las oficinas de Kosmos en compañía de Piqué.

“Hace unos días me llegó información de que Clarita estaría en un centro de belleza haciéndose un retoque en el rostro. Obviamente, fui hasta allí, los esperé, pero no pude cacharlos”, relató al inicio, para después agregar:

“Me llamaron luego a decirme que se dirigían a las oficinas de Kosmos, pero antes de entrar decidieron ir a almorzar a un restaurante de sushi que está cerca, y ahí sí los pude agarrar entrando al lugar”.

De acuerdo con lo que se detalló, Piqué llevaba una chaqueta en tono claro, mientras que la joven lucía un abrigo negro y unos lentes, tratando de ocultar su rostro con el pelo. Al salir del establecimiento, la pareja optó por cubrirse el rostro con un paraguas, tratando de no ser vistos por el paparazi.

La joven fue captada por diversos medios en sitios públicos. - Foto: Europa Press

“Para mi sorpresa, cuando salieron, no caminaron nunca hacia Kosmos, sino que llamaron a un taxi como si Clarita fuera toda una estrella de Hollywood, Piqué evitó a toda costa que se viera su rostro y con un gran paraguas la cubrió hasta subirse al coche. Eso nos confirma un poco la teoría de que la chica se hizo algo en el rostro. Algunos dicen que se hizo los labios y otros, que se arregló la nariz”, relató Martin.

El exfutbolista buscó la manera de cubrir a la relacionista pública, logrando pasar de la puerta del restaurante a un taxi, donde se montaron y no permitieron que el rostro de la joven se viera.

Allí surgió el otro rumor, relacionado con el embarazo de la catalana, pero esto se vería derrumbado por su reciente aparición en la Kings League.

“Lo cierto es que Piqué no nos la dejó ver bien por culpa de la dichosa sombrilla. Por cierto, también hay rumores de que la chica podría estar embarazada, lo que seguramente traería como consecuencia cinco canciones más de Shakira”, agregó.

La pareja compartió la primera fotografía juntos en redes sociales. - Foto: Instagram @3gerardpique

No obstante, Jordi Martin aseguró que Clara Chía no fue a la final de la Kings League, debido a esto que sucedió en su rostro o por la intención que tenía de no dejar a la vista que espera el supuesto tercer hijo de Piqué.

“Ella no fue quizá por su nariz, sus labios, su embarazo, o quizá porque los hijos de Piqué no la resisten. Al final todos son chismes y rumores”, concluyó.