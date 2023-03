A Piqué le recordaron a Shakira en la final de la Kings League y Clara Chía terminó como blanco de pullas

El exfutbolista celebró la Final Four Kings League 2023 y llamó la atención con un particular momento.

Gerard Piqué se robó las miradas de miles de personas en las plataformas digitales debido a los cambios que le hizo a su vida desde que terminó con Shakira. El exdefensa del F.C Barcelona no solo se dio una nueva oportunidad en el amor con Clara Chía Martí, sino le dio un aire a su trayectoria profesional y se enfocó en los negocios y proyectos que tiene con la Kings League.

Piqué se desahogó con respecto a canción de Shakira - Foto: NMás/RAC1

No obstante, recientemente el español llamó la atención de usuarios en redes sociales con un particular contenido que comenzó a darle la vuelta al escenario digital. Se trataba de un momento inesperado e incómodo que habría pasado el exfutbolista, precisamente cuando le sacaron a ‘bailar’ a la colombiana.

Según se conoció por medios internacionales, la Kings League llegó a su final y se celebró un encuentro en el Spotify Camp Nou ante miles de personas que decidieron presenciar cómo el equipo de Adri Contreras se quedaba con el primer lugar. Gerard Piqué estuvo como parte de la organización y llevó al estadio a sus hijos, Milan y Sasha, para que celebraran con él este momento importante en su carrera como empresario.

Piqué en uno de los eventos de la Kings League (Photo by Cesc Maymo/Getty Images) - Foto: Getty Images/Cesc Maymo

Sin embargo, para sorpresa de muchos, además de la excéntrica llegada del catalán y su equipo en un helicóptero, las reacciones de los presentes comenzaron a fluir luego de que en el show surgiera un detalle relacionado con Shakira.

Es que la fiesta de la Kings League contó con los freestylers españoles Chuty y Gazir, quienes le pusieron su toque divertido a la velada, utilizando de base algunas de las frases de la colombiana.

De acuerdo con lo registrado en un video, ambos artistas comenzaron a lanzar parte de esta improvisación, utilizando líneas de la famosa y exitosa canción BZRP Music Session #53, la cual fue creada por Bizarrap y la barranquillera. Lo particular del caso fue que Piqué y Clara Chía terminaron envueltos en pullas y juegos de palabras, donde les habrían restregado la contundente indirecta de Shakira.

La cantante estrenó su Music Session con Bizarrap y Clara Chía fue protagonista de memes. - Foto: YouTube Bizarrap - Captura de pantalla de Europa press

“Porque lo sabe la gente, que van a ganar los Saiyans, clara-mente”, dice la primera parte, donde salió a flote el nombre de la joven de 23 años.

“No vengo pa’ que me critiquen, yo solo vengo a hacer freestyle, perdón que te sal-Pique”, dijo el otro artista, escuchándose de fondo la bulla de todos los asistentes a la final.

Por su parte, el otro cantante cerró la intervención agregando: “Tú eras el Pedri del hip-hop, pero yo soy dios, valgo por dos de 22″, frase que despertó curiosidad sobre las dudas de Shakira y las traiciones amorosas de Piqué.

No obstante, la atención de otros fanáticos e internautas se ubicó en un particular video que comenzó a fluir en las plataformas digitales, donde precisamente se detallaba un plan que realizó Piqué con sus dos niños. El empresario los llevó a un evento de la Kings League, donde los tres disfrutarían de su pasión por el fútbol.

Sin embargo, en un clip que se grabó en el evento se pudo observar una inesperada situación con Milan y Sasha. Los hijos de Shakira no parecía que quisieran estar en el lugar, por lo que plasmaron expresiones bastante particulares e incómodas.

De acuerdo con lo que reseñaron algunos medios, los menores habrían estado aburridos o cansados por la larga jornada que pasaron con su padre, quien sí celebró y se mostró emocionado con lo que se vivía en el sitio. Piqué saltó, festejó y sonrío en aquel espacio, mientras que Milan y Sasha tenían expresiones de seriedad y desconcierto.

Piqué acompañado de Sasha y Milán, sus dos hijos con Shakira - Foto: REUTERS

“Queriendo inmortalizar en video la alegría y lo bien que lo estaba pasando Gerard Piqué viendo lo entusiasmada que parecía la gente en el campo y las graderías; captaron también el soberano aburrimiento de los dos pequeños, que estaban sentados junto a su padre viendo la vida pasar”, informó La Vanguardia.

Los dos niños estaban sentados junto a Piqué, mirándose entre ellos y observando todo el Camp Nou, detallando la alegría que se daba entre los amantes del fútbol. Pese a que el empresario se les acercó, sus reacciones no cambiaron y continuaron muy cortantes.

“A juzgar por las caras con las que se les vio a los dos hijos de Piqué y Shakira durante la celebración de las finales de la Kings League, no parecía que estuvieran pasando un buen rato, más bien todo lo contrario, deseosos de marcharse a cualquier otra parte que no fuera un Camp Nou”, reseñó Ok Diario sobre el contenido que se difundió en Twitter.