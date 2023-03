Hijos de Piqué habrían vivido incómodo momento con su padre; video captó sus inesperadas reacciones en plena celebración

Gerard Piqué y Shakira son protagonistas de una larga lista de noticias debido a la polémica que se desató por su ruptura amorosa. La expareja lidió hasta donde pudo con inconvenientes y situaciones no muy gratas, y al final optó por despedirse y cortar completamente su relación de más de diez años.

Shakira y Gerard Piqué se separaron en 2022 - Foto Instagram @shakira - Foto: Instagram @shakira

En medio del alboroto que causó esta separación, el exfutbolista y la cantante se limitaron únicamente a mantener comunicación por sus hijos, Milan y Sasha, quienes terminaron en el centro del conflicto. Ambos menores tuvieron que aprender a vivir con este suceso, organizando y acostumbrando sus vidas a un nuevo ritmo.

A pesar de que Shakira y Piqué fueron claros con el acuerdo que firmaron para garantizar y beneficiar el futuro de sus hijos, las miradas de los curiosos se posaron en diversas situaciones que acontecieron en los últimos meses. Los usuarios de redes sociales no dejaron pasar la oportunidad para captar y registrar aquellos planes y momentos que vivieron los niños con la cantante y el deportista por separado.

Shakira se dedicó completamente al bienestar de sus hijos tras la ruptura con Piqué. - Foto: Instagram @shakira

Recientemente, la atención de los fanáticos e internautas se ubicó en un particular video que comenzó a fluir en las plataformas digitales, donde precisamente se detallaba un plan que realizó Piqué con sus dos niños. El empresario los llevó a un evento de la Kings League, donde los tres disfrutarían de su pasión por el fútbol.

Según se conoció por medios internacionales, la Kings League llegó a su final y se celebró un encuentro en el Spotify Camp Nou ante miles de personas que decidieron asistir para presenciar cómo el equipo de Adri Contreras se quedaba con el primer lugar. El español estuvo como parte de la organización, llevando a sus pequeños para que celebraran con él este momento.

Sin embargo, en un clip que se grabó en el evento se pudo observar una inesperada situación con Milan y Sasha. Los hijos de Shakira parecía que no querían estar en el lugar, por lo que plasmaron expresiones bastante particulares e incómodas.

De acuerdo con lo que reseñaron algunos medios, los menores habrían estado aburridos o cansados por la larga jornada que pasaron con su padre, quien sí celebró y se mostró emocionado con lo que se vivía en el sitio. Piqué saltó, festejó y sonrío en aquel espacio, mientras que Milan y Sasha tenían expresiones de seriedad y desconcierto.

Gerard Piqué posó para su marca de ropa. - Foto: @kingsleague

“Queriendo inmortalizar en video la alegría y lo bien que se lo estaba pasando Gerard Piqué viendo lo entusiasmada que parecía la gente en el campo o las gradas; captaron también el soberano aburrimiento de los dos pequeños, que estaban sentados junto a su padre viendo la vida pasar”, informó La Vanguardia.

Los dos niños estaban sentados junto a Gerard Piqué, mirándose entre ellos y observando todo el Camp Nou, detallando la alegría que se daba en los amantes del fútbol. Pese a que el empresario se les acercó, sus reacciones no cambiaron y continuaron muy cortantes.

Nunca había visto tan feliz a Milan & Sasha 🥰😍 @3gerardpique pic.twitter.com/MRgQJuATqD — SOMOS SHAKIFANS 🤖 (@SomosShakiFans) March 27, 2023

“A juzgar por las caras con las que se les vio a los dos hijos de Piqué y Shakira durante la celebración de las finales de la Kings League, no parecía que estuvieran pasando un buen rato, más bien todo lo contrario, deseosos de marcharse a cualquier otra parte que no fuera un Camp Nou”, reseñó Ok Diario sobre el contenido que se difundió en Twitter.

En otro contenido que salió a la luz se pudo apreciar cómo Piqué estuvo al tanto de los dos niños, conversando con ellos y mostrándole algunas cosas del evento. El deportista dialogó con sus pequeños, intentando saludar y ser cordial con otras personas que se les acercaban.

Milan e Sasha também estão aqui 🫶🏻 pic.twitter.com/jxbmhmCNwZ — Gabriela (@lxroja) March 26, 2023

Por el momento se desconoce el verdadero motivo de esta expresión en los niños, quienes indudablemente no celebraron igual que su progenitor en este evento.