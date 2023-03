A Shakira le recuerdan la vez en que usó el mismo vestido que otra famosa en una alfombra roja

Shakira está atravesando por el mejor momento de su carrera musical y, casi treinta años después de haberse lanzado como cantante, aún es considerada como una de las artistas latinas más importantes. Y es que, a pesar de la ruptura tras casi 12 años de relación con el exfutbolista Gerard Piqué, la vida le ha vuelto a sonreír a la artista.

Debido a esta situación personal, la colombiana hizo lo que más le apasiona: componer música con la que, poco a poco, ha demostrado su proceso de sanación y superación.

En medio de su brillante carrera, las cámaras y reflectores del entretenimiento siempre la han perseguido. Y como, ‘el pasado no perdona’, recientemente se filtró un video en donde Shakira Isabel Mebarak Ripoll —nombre de pila— y Alecia Beth Moore, más conocida por su nombre artístico de Pink, viven uno de los momentos más divertidos, pero a la vez incómodos de sus vidas.

La cantante en su aparición en la pasada edición del Festival de Cannes. Foto: Instagram @shakira. - Foto: Foto: Instagram @shakira.

Pink a parte de ser cantante, también se dedica a la actuación. Foto: AP.

Todo ocurrió en la alfombra roja de la entrega de los Video Music Awards, de MTV (VMA’s), en 2009. Para ese momento, la intérprete de Te felicito ya gozaba de gran popularidad y reconocimiento.

Así, mientras Shakira desfilaba en la alfombra roja luciendo un mini vestido tipo strapless de cuero con aplicaciones de cadenas, que pertenecía a la firma Balmain, en un momento se detuvo para dar unas palabras a la prensa, y fue cuando se enteró gracias a la periodista que la entrevistaba que alguien más portaba la misma prenda que ella.

“¡No hay manera! Sácame de aquí. No, es imposible. ¡Oh, Dios mío!”, exclamó, entre risas, Shakira, quien al ver a la cantante estadounidense no pudo evitar mostrarse sorprendida y apenada.

Las cámaras centraron su atención en la actriz y cantante estadounidense Pink, quien tampoco esperaba toparse con la inesperada e incómoda situación.

Shakira en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards en septiembre de 2009, en New York City. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic) - Foto: FilmMagic vía Getty Images

La cantante Pink en la alfombra roja de los MTV Video Music Awards, en septiembre de 2009, enNew York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/WireImage) - Foto: WireImage vía Getty Images

Pese a lo ocurrido, para ese momento ambas artistas decidieron tomar el momento con diversión, y aunque muchos creyeron que alguna de las dos iba optar por cambiarse, ocurrió todo lo contrario; de hecho llegaron a tomarse varias fotos juntas, luciendo el atuendo con total naturalidad y seguridad en sí mismas.

“Estoy muy orgullosa de usarlo, pero no hay problema, le queda hermoso a Pink (...) Fue lo más gracioso del mundo... a mí no me importa si alguien en el mundo tiene el mismo vestido, lo uso porque me gusta y cuando vi a Pink pensé ‘Oh por Dios, Pink’, así que me acerco a ella le digo ‘Pink, míranos’ y ella dice ‘Oh por Dios, esto es lo más gracioso del mundo’, por lo que lo único que hicimos fue reírnos”, contó Shakira a la prensa para ese instante.

Shakira siempre se ha destacado por su humildad y sencillez. Aunque su voz y talento siempre han dejado en alto su carrera musical, lo cierto es que, antes de debutar en la música, la colombiana probó suerte incursionando en la actuación, un dato desconocido para algunos fans y usuarios de las redes sociales.

Desde muy pequeña, casi de la edad de uno de sus dos hijos, Milan, quien tiene 9 años, Shakira dejó ver su faceta multifacética, como actriz, además de su pasión por el baile y la música. Además, a su corta edad, apareció en novelas y algunos comerciales.

Un video que circula en redes sociales ha sido evidencia de los primeros pasos de la barranquillera en lo que parece ser un comercial. Allí, Shakira luce el cabello negro, con fleco y algunas ondas, además de un sombrero de paja, camisa blanca y chaleco.

Fue tal la acogida que logró la colombiana, que entre 1993 y 1995, cuando tenía 17 años, protagonizó la telenovela El Oasis, producida por CenproTV. Pese a que la producción no tuvo mucho éxito, la artista barranquillera sorprendió en la televisión para después dedicarse de lleno como cantante.

La telenovela narraba la historia de un pueblo que había sido sepultado por un desastre natural. En los campamentos de refugiados surge el amor entre Luisa María Rico (Shakira) y Salomón Perdigón (Pedro Rendón).

Los videos siguen circulando en las redes sociales, donde sus fans, sorprendidos y encantados por lo multifacética que se ha mostrado Shakira,, quien deja en evidencia que desde la edad de uno de sus hijos empezó a facturar.

“Fue excelente!! Y Shaki linda!!” y “A mí me encantaba la novela y la canción. Siempre ha sido hermosa, no veo por qué las críticas. Ella debería recordar con cariño sus inicios”, fueron algunos de los mensajes de sus seguidores.