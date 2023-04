Melissa Martínez mandó a un medio a ‘superar’ a Matías Mier y hasta le reclamó por sus titulares

Melissa Martínez, una de las periodistas deportivas más queridas por los colombianos, se aburrió de que todas sus acciones sean relacionadas con Matías Mier, con quien terminó su romance el año pasado y que hoy milita lejos del balompié colombiano: en el Bhayangkara de la Primera División de Indonesia.

La noche del 11 de abril, previo al partido de Junior de Barranquilla con Atlético Nacional, al que le hizo seguimiento, expresó su molestia con un medio de comunicación por informar que realizó una “barrida” en el apartamento que compartía con Matías Mier, dando a entender que la jornada de limpieza tenía que ver con él, cuando no.

Melissa Martínez ha bailado al ritmo de 'TQG', la canción con la que Shakira y Karol G se han referido a su 'tusa' por Gerard Piqué y Anuel AA, respectivamente. - Foto: Foto tomada de Instagram @melissamartineza

“Mi deseo de incentivar a otras personas a donar ropa en buen estado a fundaciones que así lo necesiten en nada se parece a lo que ustedes titulan”, dijo Melissa Martínez, a propósito de la jornada de limpieza que efectuó en el apartamento.

Ya luego, reprochó que los medios de comunicación continúen hablando de su expareja, pese a que está jugando al otro lado del planeta.

“¡¡¡Bendito Dios!!! Muchos meses y ustedes en lo mismo”, comentó la periodista en Twitter.

Melissa Martínez hizo barrida en apartamento que tenía con Mier: “Miren todo lo que saqué” https://t.co/hUhwLkbMG3 pic.twitter.com/yRMeuR91Ga — Pulzo (@pulzo) April 10, 2023

La limpieza que Melissa Martínez realizó en su clóset

Todo comenzó cuando la periodista Melissa Martínez subió una serie de historias en Instagram, donde suma cerca de 3 millones de seguidores, explicando que estaba reorganizando el clóset, dado que se mudaría de apartamento, y quería contar con lo estrictamente necesario para esa nueva fase de su vida.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la colombiana arrancó con este ejercicio desde muy temprano, eligiendo prendas que ya no le quedaban, que no usaba y que nunca estrenó. La elección fue efectiva, sumando un gran número de piezas que donaría y regalaría.

Melissa Martínez poco se ha referido a la ruptura amorosa con Matías Mier. Foto: Instagram @melissamartineza - Foto: Foto: Instagram @melissamartineza

“Buenos días, en este espacio solo debe quedar lo justo y necesario. Voy a comenzar con esa limpieza de cosas… Arranco con lo que tiene etiqueta, sigo con lo que ya no me queda, saben que soy chiquita arriba y grande abajo, y luego con lo que me gusta, pero no lo uso hace tiempo”, dijo al inicio del clip.

“Todo tendrá nuevas dueñas… Viaje directo a casa de amigas, colaboradoras y una fundación. De la primera barrida solo se salvó esta falda que es tiro alto, pero toda esta parte ya está para regalar”, agregó en otro contenido, donde detalló pantalones, vestidos y kimonos que había sacado, ya que no les daría más uso.

Hasta Casale le hace chistes a Melissa con Mier

Incluso compañeros de set en ESPN de Melissa Martínez le han hecho comentarios acerca de la relación amorosa que sostuvo con Matías Mier. Tal es el caso de Antonio Casale, que unas semanas atrás lanzó un chiste cruel durante una transmisión en vivo.

Antonio Casale le recuerda a Melissa Martínez su relación con Matías Mier durante una transmisión en vivo. - Foto: Captura de pantalla: ESPN

Todo comenzó cuando Casale, haciendo referencia al temor de que Millonarios jugara con Atlético Mineiro en la Copa Libertadores, de la que fue eliminado, acudió a una frase propia de la cultura colombiana:

—El que tenga miedo, que se compre un perro. Primero hay que ganar hoy.

El comentario fue aprovechado por Melissa Martínez para compartir la fotografía de su mascota, un tierno perro que tiene como fondo de pantalla en el celular.

—El que tenga miedo que se compre un perro así de bravo, miren —dijo Melissa Martínez, a la par que pidió a la producción del programa enfocar su dispositivo móvil.

—¿Cómo se llama? —preguntó Casale.

—Mate —respondió Melissa Martínez con timidez—, pero se le puede cambiar el nombre.

La nueva intervención de Melissa Martínez fue aprovechada por Antonio Casale para hacer referencia al futbolista Matías Mier y expareja de la presentadora.

——Hey, una campaña para cambiarle el nombre al perro, de verdad… Tiene un nombre de mier… —dijo Casale, comentario que hizo ‘estallar’ el set en risas.