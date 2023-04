“El clima definitivamente está enloquecido”: Pirry “nada” en las calles de Bogotá en medio de un aguacero

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (Ideam) para el pasado miércoles 5 de abril se pronosticaban “lluvias intensas” en departamentos como el Chocó, Norte de Santander, Tolima, Boyacá, Huila, Cauca, Nariño y Caquetá”; mientras que en Bogotá se estimaban “lluvias ligeras”.

Pero un video publicado por Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry en sus redes sociales, dejó ver otro panorama climático en la capital.

¿Qué sucedió?

Con un poco de humor se le observa -en el video publicado- con un traje de buzo color negro y unas gafas acuáticas, cubriéndose con aletas de buceo del aguacero que cayó en Bogotá, donde irónicamente dice: “Esta Semana Santa llena de sol”, mientras se trataba de resguardar de los granizos que le pegaban. Incluso muestra como se inundan las calles de la ciudad: “Se creó un río en segundos”.

Y aunque en el inicio del video a Pirry se le ve alegre: “Muy bien, ahora les voy a mostrar la moda para este verano de Semana Santa”, ciertamente quería mostrar lo que realmente está sucediendo con el cambio climático.

“Locura climática. Creo que este invierno eterno me está rayando el coco, dicen que abril lluvias mil, pero es que no hemos tenido verano en mucho tiempo, el clima definitivamente está enloquecido”, escribió junto al clip. “Tenemos el cambio climático en nuestras narices desde hace un tiempo ya, pero muchos lo tienen ahí sobre sus cabezas y lo niegan o no creen”, agrega.

Varias zonas del país se vieron afectadas. - Foto: Getty Images

De ahí que hizo una reflexión: “Durante estos aguaceros, en los que más pienso es en los que viven en la ribera de los ríos, en los campesinos que ya no saben en qué momento cultivar o cosechar o en las personas que viven en zonas de riesgo. De todo corazón espero que este invierno ceda y no cause más daños”, puntualiza.

“No, pues que chimba de Semana Santa, puro verano, playa, y sol, de haber sabido mejor hubiera sacado los esquís (...) y después dicen que el cambio climático no existe”, concluye.

¿Qué le escribieron sus seguidores?

La publicación tuvo todo tipo de comentarios, más, sin embargo, hubo quienes aunque se lo tomaron con humor hablaron de lo que estaba sucediendo en el mundo entero:

Las calles de la ciudad se inundaron. - Foto: Getty Images

“Lo mismo estamos viviendo en Alemania, se supone que es primavera y las temperaturas son muy bajas. Aunque para muchos el cambio climático es una payasada, que se vayan bajando de esa nube. ¡Me hiciste reír Pirry! Muy original como siempre. Saludos”, escribió un internauta.

Otro seguidor dijo: “Aquí en España no llueve y ya empieza a ser preocupante. Entramos en primavera y luego los duros veranos donde no se prevé agua. Muy preocupante”.

Línea seguida otra persona agregó: ”Tienes toda la razón, este cambio climático afecta especialmente a los más necesitados. Bravo Pirry por hablar de una manera original sobre la realidad de nuestro país”.

¿Qué es el cambio climático?

De acuerdo con el Fondo Mundial para la Naturaleza, el cambio climático es una alteración del clima que se atribuye a diferentes actividades realizadas por los seres humanos que afecta “la composición global de la atmósfera y a la variabilidad climática que ha sido comparada con otros periodos de tiempo”.

Cambio climático - Foto: Getty Images

Menciona que los cambios de temperaturas ocurren en “un espacio de tiempo muy corto”, por lo que incide en el incremento de “los Gases de Efecto Invernadero (GEI) como el dióxido de carbono (CO₂), metano (CH4), vapor de agua (H₂O), ozono (O3) y óxido nitroso (N2O)”.

De ahí que asegura que si hay una mayor concentración de GEI, las temperaturas y el clima serán “extremos”, colocando en riesgo la salud.