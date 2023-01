“El beso más hijue...”: Pirry hizo curiosa confesión y causó intriga entre sus seguidores

Pirry es reconocido y recordado por ser una de las figuras más importantes del periodismo desde hace varios años, ya que impulsó el formato de crónicas culturales, de contar historias de manera dinámica y sensible en televisión nacional, además de mostrarle a la audiencia más a fondo lo que son las experiencias en distintos territorios no solo del país, sino del mundo.

Aunque sus programas en televisión con el paso de los años perdieron audiencia y las dinámicas cambiaron, el comunicador nunca ha dejado de hacer eso que lo apasiona, mostrando los lugares que visita y contando historias.

Sin embargo, ahora lo hace a través de lo digital en las redes sociales donde, a pesar de no ser uno de los influencers más reconocidos, poco a poco ha construido una comunidad que lo apoya y disfruta de su trabajo.

Como dijo hace algunas semanas, el trabajo en redes sociales no ha sido fácil, ya que para alguien sin muchos seguidores y poca interacción, vivir del contenido que crea no es rentable. No obstante, desde entonces ha crecido en sus redes y ha hecho contenido más constante y con mayor acogida.

Precisamente, uno de esos contenidos recientes que realizó fue un video en el que se sentó en su lugar de grabación para hablar de lo que fue para él uno de los mejores besos de su vida, a pesar de que ya no esté con esa mujer con la que vivió esa experiencia.

El comunicador se caracteriza por vivir al límite del riesgo y no temerle a lo extremo, por esa razón contó que hace varios años cuando participó en la Isla de los famosos se preparó, entrenando paracaidismo y en un día hacía decenas de saltos desde un avión.

No obstante, eso no lo hizo solo, ya que reveló que justo en esa época tenía una novia a la que quiso mucho y que por suerte era paracaidista, por lo que fue ella quien le ayudó a mejorar su técnica y lo hizo vivir un gran momento, ya que en el aire, a miles de metros de altura, se dieron un romántico y arriesgado beso.

“El beso más hiju... que haya dado en la vida. Les tenía esta historia guardada, explicarla es un poco difícil, pero las imágenes hablan mejor en esta ocasión. Con la mejor energía les dejo esta confesión, cuéntenme si les doy ideas”, escribió el periodista en su publicación, con la que se ganó cientos de comentarios de felicitaciones por la increíble experiencia que seguro es irrepetible.

“La más de la más. Eso mi rey pirry. Disfrutar cada vivencia”, “😍 Eres fantástico, sólo tú haces que tus vivencias, tus aventuras sean de lo más extraordinario. Qué rico es verte y tener parte de tu vida. Definitivamente Te Amo. Dios te bendiga 🙏”, “Espectacular como todas las historias que nos cuentas ❤️🔥”, “Un beso en libertad! Que gran experiencia ❤️”, “Que experiencias tan vacanas tienes para contar👏👏👏👏👏y que sean muchísimas más..🔥”.

Pirry muestra su “verdadera trompa” como Dios lo trajo al mundo para que sus ‘fans’ vean su última impactante crónica

Pirry acompañó a un grupo de veterinarios y guardabosques de Sheldirck que hacen todo lo posible por mantener con vida a un grupo de elefantes africanos que viven en el inmenso Parque Nacional de SAO, donde los malhechores traficantes también pululan y con lanzas envenenadas intentan matar lentamente a estos animales para robarles sus colmillos, muy apetecidos en el mercado negro de marfil.

El creador de contenido colombiano se metió en el vehículo de los lugareños y presenció cómo ellos tuvieron que hacer maromas infinitas para separar al elefante herido de su manada sin que ellos atacaran a los autos, pues tal como lo dice el famoso, esta especie de elefantes no le temen a los vehículos humanos y son capaces de embestirlos y volcarlos para defenderse de ellos.

Luego de hacer que el elefante herido quedara solo, procedieron a dispararle un dardo tranquilizador que lo iba a dormir y así los veterinarios podrían ir a tratar de salvarle la vida. Finalmente, el elefante logró recobrar fuerzas y gracias a la ayuda humana, especie que en primer lugar trató de atentar contra su vida para robarle una parte fundamental de su cuerpo, pudo volver a buscar a su familia y así preservar la especie.

Este el video difundido por Pirry de una manera muy particular, como todo lo de él. El creador de contenido quiso atraer a sus fanáticos y televidentes digitales con una publicación en sus redes sociales donde aparece completamente desnudo, haciendo un llamado muy sugestivo y con doble sentido para que la gente de clic en el enlace específico y consuman el contenido del elefante.