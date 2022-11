Tras más de 6 años juntos, Pirry terminó su relación amorosa con Carolina Trujillo, ¿que pasó?

Guillermo Arturo Prieto La Rotta, más conocido como Pirry, aunque no es periodista de profesión, es uno de los comunicadores más recordados por los colombianos, gracias al programa que era emitido todos los domingos en horas de la noche por el canal RCN; donde él se encargaba de presentar y junto a un equipo periodístico realizaban diversas investigaciones y expediciones por diferentes partes de Colombia y el mundo. Este personaje se ha caracterizado por su amor a la aventura y a las cosas extremas.

Pirry suele ser muy discreto a la hora de hablar de su vida privada; sin embargo, recientemente una publicación del programa de entretenimiento y chismes La Red de Caracol publicó una fotografía del comunicador en compañía de la que sería su exnovia, ya que el medio informó que luego de más de seis años, la pareja dio por terminada la relación sentimental que tenían.

Según el medio, el periodista aseguró que el amor y las cosas se van transformando con el paso del tiempo y es por esta razón que decidieron dar por terminada la relación hace aproximadamente dos meses.

Varios seguidores tanto de Pirry como su de su pareja, Carolina Trujillo, admiraban la estabilidad de su relación, incluso Carolina acompañado al comunicador en varios de sus viajes y expediciones como periodista.

La mujer es manager del periodista y de otros artistas relevantes en el mundo del entretenimiento local como Totó la Momposina, Andrés Cabas, entre otros. Pirry mencionó en una entrevista, tiempo atrás, que casi siempre sus novias son de mayor estatura que la de él. Cabe mencionar que el periodista mide 1,65 metros y su expareja Carolina Trujillo 1,80. En su momento, el periodista expresó que la vida siempre se encargaba con esto de recordarle que no es gran cosa.

“Es una lección de humildad del destino, si de por sí ya soy un poco inseguro, el poder superior dijo ‘mandémosle viejas bien altas para mantenerlo bien humilde para que el man se acuerde que no es gran cosa”.

Pese a su diferencia en la estatura, los seguidores de ambos siempre destacaron lo bien que se veían y eran fieles seguidores de dicha relación. “Muy lindos los dos”, “hacen una linda pareja”, “se ven divinos”, “para el amor no importa la estatura”.

“Hoy voy a hacer algo que no he hecho, pero me toca. No me gusta pedir”: Pirry habla de la difícil situación que enfrenta

Por otra parte, hace algunos días, el periodista, hizo una publicación inusual, en donde pidió ayuda y habló de cómo el alza del dólar también lo ha afectado.

“Algún día me preguntaron cuál era el viaje favorito de mi vida. Al lugar en donde me gustaría ir otra vez o ir muchas veces”, dijo recordando “que en ese momento pensé ‘hombre, el mejor viaje de mi vida es ese viaje al que los puedo llevar a ustedes y el mejor lugar para poder estar y poder visitar todas las veces que uno quisiera, es ese rinconcito del corazón de susmercedes’, donde las historias y las publicaciones que uno hace logra sensibilizarlos”, precisó.

“Hoy voy a ser algo que no he hecho, pero me toca. No me gusta pedir, siempre he sido de los que piensa que es mejor que su trabajo hable por sí mismo, pero los tiempos están cambiando, ya no tengo 15 años y hay toda una competencia en el mercado… cantidad de influencers”, continuó.

“A veces pareciera que hablar del medio ambiente y del planeta, pareciera que hoy no es tan chévere. He decidido ser fiel a mis ideas y por eso sigo haciendo los contenidos que yo hago”, dijo.

Además, habló de los comentarios que recibe que lo califican de “rico”: “Yo no soy rico, he sido afortunado en mi vida. Pero, básicamente, yo trabajo para hacer esos viajes”, precisó, asegurando que ama ese trabajo. “Yo ya no podría viajar sin una cámara sino es capturando una historia para contar y eso lo hago desde hace muchísimos años, antes de que existiera la palabra influencer”.

Asegura que no quiere pedir plata, y que el dinero que invierte en sus viajes es de su carrera: “Y en este momento, con el dólar y todo, cómo está la situación no está tan fácil. Y yo necesito patrocinadores”, concluyó, exhortando a sus seguidores a ver sus contenidos y a compartirlos a través de las redes sociales. “Estoy buscando apoyo para poder seguir trayendo a ustedes estas historias”.