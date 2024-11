El día que Claudia Bahamón deseó “no ser famosa”; le pasó en el peor momento de su vida

Como toda personalidad de la farándula, la presentadora ha tenido momentos en su vida personal que ha compartido con sus seguidores en sus redes sociales, como sus proyectos. Pero, también ha atravesado en los últimos años momentos complicados que la han hecho desear no ser una persona con alto reconocimiento mediático.

Claudia Bahamón habló del día en el que se arrepintió de ser famosa

Claudia fue clara y aseguró que la fama le pasó factura en este momento de su vida y la hizo vivir ratos amargos, que no le permitieron ni a ella ni a su familia atravesar el luto de una manera tranquila y con respeto.

“El día que murió mi papá, cuando yo vi el titular de prensa en uno de los periódicos más importantes de Colombia con: ‘El papá de Claudia muere en accidente trágico’, yo creo que en ese momento yo quise no ser famosa”, comenzó contando la presentadora.

View this post on Instagram

Aunque fue un momento muy duro, y que Claudia lamentó en lo más profundo de su ser, la presentadora con el paso de los días se tranquilizó y vio que, a pesar de todo, esto no fue tan negativo como lo vio en un primer momento.

“Luego entendí que también era cariño, luego entendí que aunque me haya roto ver ese titular entendí que hacía parte del cariño, de ese acompañamiento. Sí, el titular no fue chévere, un poco amarillista, pero al final es que me están acompañando. Así lo quise ver yo”, aseguró Claudia Bahamón.