Hay una gran variedad de programas en la televisión colombiana que han dado a conocer a varios hombres y mujeres como grandes presentadores que hoy en día hacen parte de la farándula colombiana. Uno de los formatos matutinos que más conquistó a los televidentes fue Muy buenos días, que por varios años tuvo como presentadores a Laura Acuña, Carolina Cruz, Milena López, Jessica Cediel, Tatiana Franko, Salomón Bustamante, Adriana Betancur, entre otros como el recordado Jota Mario Valencia, quien murió en el año 2019.

Tatiana Franko, quien estuvo en los últimos años de emisión de Muy buenos días, se estrenó como podcaster hace un año con Vos podés, un formato en el que da a conocer los relatos más profundos de mujeres referentes en el país.

Las presentadoras Laura Acuña, Milena López, Tatiana Franko fueron presentadoras de Muy buenos días. | Foto: Cuenta de Instagram @lauraacunaayala / Cuenta de Instagram @smilelopez / Cuenta de Instagram @tatiana_franko

Aunque el objetivo de Tatiana en este momento está lejos de la televisión, cuando empezó a interesarse por esta industria, pasó por uno de los momentos más desagradables: acoso por parte de un directivo.

En uno de sus capítulos de Vos podés, Tatiana sacó fuerza y habló de lo sucedido, lo cual nunca había revelado.

“La verdad es que yo de este tema no he hablado nunca, ¿acoso por parte de la industria? Sí, me pasó cuando estaba muy joven y estaba empezando a soñar con este mundo de la televisión”, inició contando Tatiana.

El amargo momento que vivió la presentadora fue lejos de la capital: “Me pasó en Cali, tenía ese sueño loco por pertenecer a un programa muy reconocido, además de un canal regional allá y me puse a la tarea de presentar muchos castings, castings en los que me dijeron que no, que es el conducto regular y ahí todo normal para uno de esos programas me hicieron un casting que según mi sentir, yo me lo había ganado y ojo que no quiero sonar aquí engreída”, dijo.

Afirmando que prefería mantener el anonimato de la persona responsable, Tatiana sí entró en detalles y habló de cómo pasó lo sucedido.

“La persona en cuestión, que no voy a dar su nombre, sabía de esta sed que yo tenía por ser parte de este programa de televisión, sabía que yo llevaba muchos años insistiendo, tocando puertas y que siempre recibía un no por respuesta [...] yo era una presa fácil”, añadió.

Tatiana aseguró que en el momento de salir, el hombre, que era uno de los directivos del programa, le preguntó si iba para su casa y ella, con la zozobra de saber si le había ido bien o mal, siguió hablándole con la esperanza de tener alguna respuesta, por lo que decidió hablarle del tema.

Tatiana Franko es la host de Vos podés. | Foto: Captura Tatiana Franko YouTube

“Empecé a ponerle el tema de conversación sobre lo interesada que estaba en ser parte del programa, estaba nerviosa. Él se confundió, se equivocó en el camino hacia el parqueadero y me dice ‘bueno, aquí está mi carro’, se sube y se ofrece a llevarme y yo le digo ‘no, voy a pedir un taxi’”, afirmó.

Y añadió: “De repente se queda mirándome y me dice ‘Tati, realmente tú quieres hacer parte de esto y yo emocionada le digo que sí [...] recuerdo sus palabras como si fuera ayer, me dijo ‘consiéntame y este casting es suyo’. Consiéntame’, me dijo mirando sus partes íntimas”.