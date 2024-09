Reconocida presentadora habló tras acusación de invitada a su pódcast, que aseguró que se aprovechó de ella: “No me reconoció nada”

De acuerdo con lo que se detalló, Lucía Tamayo, una víctima de ataque con ácido y violencia por su expareja, concedió una charla en este espacio para dar a conocer su caso y generar conciencia en quienes no entendían la magnitud de estas conductas en contra de la mujer.

A través de un video en TikTok, Lucía Tamayo manifestó su incomodidad por este diálogo que concedió, apuntando que no recibió ningún tipo de compensación económica de parte de la periodista, que estaría monetizando con su historia.

“Yo no recibí ni un quinto, mami. No se trata de que yo exigiera, sino de lo que Dios coloque en cada corazón. Este pódcast tuvo que ser bajado de diferentes plataformas porque esta persona nunca me reconoció nada de esa monetización que obtuvo”, comentó.