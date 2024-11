Él es el novio de JuanDa; es un famoso fotógrafo y muy cercano a Gabriela Tafur

JuanDa, de forma inesperada, decidió dar un paso y hacer pública su relación sentimental , reflejando que había pasado la página con su pasado y estaba disfrutando de una nueva historia en compañía de otro hombre. El famoso no dudó en presumir de su vínculo, precisamente en el marco de su cumpleaños.

“ Hoy nació, hace 26 años, la persona que cambió mi vida. Gracias por abrirle la puerta al niño que fue perdiendo su fuego y dejarlo ser otra vez. Tal cual es. Contigo a mi lado me da ganas de ser mejor persona, mejor amigo, mejor hijo, mejor hermano. En un día pueden pasar mil cosas, mil maravillosas, mil menos chéveres, pero ese segundo en el que me meto debajo de las cobijas y te abrazo y mi mundo eres tú, siempre es, va a ser y seguirá siendo mi momento favorito del día”, escribió en el pie de foto.

“Y como si poco a poco fuera abriéndote las puertas, te dejé entrar a mi casa y te la mostré en todos sus estados. Y ahora esa casa eres tú porque habitas en ella cuando está limpia y cuando está desordenada. Cuando el cuadro está torcido, cuando el pasto está muy largo, cuando la flor está marchita. Cuando huele a pan caliente, cuando ponemos de fondo nuestra canción del momento, acariciamos a los perritos o cuando compramos cositas nuevas para decorarla. Habitas en mí cuando estoy inhabitable y en la contradicción me encuentro con que si en lo inhabitable me habitas inevitablemente me habito yo también”, agregó.