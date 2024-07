Él es Martín Fierro, hijo de Andrés Fierro, actor de ‘Padres e hijos’; aseguró que lo abandonó desde muy niño: “No lo extraño”

“No lo extraño porque tampoco estuvo ahí, entonces no. En algún momento sentí como rabia porque dije: ¿qué le he hecho a este man para que me rechace así? Y a parte me niegue”, comentó.

“No tengo por qué tenerle rencor a alguien porque no me ha hecho daño. Lastimosamente sus comentarios me pudieron lastimar en su momento, pero, tengo que entender que mi mamá es la que me ha ayudado a sanar. Un día lo busqué en redes y sociales y no lo encontré porque me tiene bloqueado. Él debería buscar a su hijo, no yo. No me cerraría la posibilidad de hablar con él pero por el momento no quiero buscarlo”, concluyó.