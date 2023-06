‘El Gato’ Rodríguez, presentador de ‘Sábados Felices’, confesó por qué se había ido del país: “Empezamos de cero”

La migración sigue siendo una realidad multitudinaria en Colombia. Sin importar la industria en que se trabaje, miles de ciudadanos se han visto forzados a dejar sus hogares, bienes o carreras en búsqueda de algo mejor. La falta de oportunidades de empleo, dificultades para acceder a la educación superior o las alzas en el costo de vida suelen ser razones para algunos de irse.

Así las cosas, varias han sido las celebridades que se han marchado. Actrices, actores, presentadores y cantantes vieron en países como Estados Unidos o México la posibilidad de mejorar sus condiciones. Es que muchos de los grandes estudios tienen sedes en esos lugares. Humberto ‘El Gato’ Rodríguez es uno de los que se decidió por ello.

Sábados Felices ya tiene más de 50 años. - Foto: caracol

El host ha estado al frente de Sábados Felices , del canal Caracol , por 11 años. De hecho, es el segundo conductor que más tiempo ha estado en el programa, luego de su fundador Alfonso Lizarazo , que estuvo por 26 calendarios en el cargo.

Sin embargo, a pesar de encargarse del reconocido show humorístico, él no reside en Colombia, sino en Estados Unidos, específicamente en Miami. No en tanto, la razón de su partida no fue solo económica, sino que una razón oculta y desgarradora estuvo por detrás de la decisión.

Luego de que su esposa, Verónica Segrera, perdiera al que sería su primer hijo, la mentalidad de la pareja cambió de inmediato.

“Son cosas de la vida, del trabajo y de las oportunidades. Nosotros con mi esposa nos fuimos en el año 2002 simplemente para cambiar, buscar otro aire. Había pasado algo un poco difícil y complicado en la vida de ambos. Ella había quedado embarazada, ese embarazo se perdió… Sencillamente quisimos cambiar y arrancamos de cero allá” , contó en el programa televisivo de farándula Lo sé todo .

Humberto 'El Gato' Rodríguez, presentador colombiano. Foto: Instagram @humbertoelgato. - Foto: Foto: Instagram @humbertoelgato

Ya sobre el tema, el Gato recordó el momento feliz en el que supo que iba a ser papá. “Yo en ese momento estaba al aire en Radio City. El momento en que Verónica me da la noticia de que vamos a ser papás fue al aire. Estuvimos muy felices de la noticia, y lo compartimos con todo el mundo”, agregó.

Por el contrario, se refirió al instante en que recibió la triste noticia de la pérdida. “Cuando ella pierde el bebé era muy complicado. Tú nunca llegas y le dices ‘hola, mucho gusto, Humberto, Verónica, acabo de perder un bebé’. Pero nos dimos cuenta de que una de cada 3 o 4 parejas perdían un bebé de forma natural. No es que uno encontrara refugio en eso, pero al menos entendíamos que no éramos los únicos”, siguió diciendo en la entrevista.

De otro lado, en Bravíssimo, agregó otros detalles a su partida. “Al tiempo, Vero perdió ese embarazo y fue muy difícil, obviamente para ella, pero yo creo que para los dos, y un día, en medio de las muestras de cariño de las personas en la calle, la gente nos veía y nos preguntaba: ‘Hey, ¿para cuándo?’, y ella ya había perdido el bebé y uno cómo le dice eso a la gente. Entonces dijimos: cambiemos un poco para refrescar el aire. Y arrancamos y nos fuimos en el 2002″, refiriéndose al año de su migración.

Elenco de Sábados Felices. Foto: Cortesía Caracol. - Foto: Foto: Cortesía Caracol

Ya habiendo tomado la decisión, partió al norte del continente y ahí tuvo dos hijas con su pareja, Mía y Eva. Revela que se ha sentido muy bien. “En Estados Unidos no puedo quejarme de la cantidad de cosas lindas que me ha regalado la vida en cuanto a oportunidades (...) Tuvimos la bendición (de) que después vinieron dos hermosas muñecas, que ya están grandísimas”, admitió.