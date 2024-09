“El hip hop está lleno de mujeres. Hay que escucharlas”: Spektra de la Rima, la artista bogotana que abrió el Festival Cordillera

A sus 33 años, Carolina Sanabria, más conocida como Spektra de la Rima, logró el hito para su carrera de compartir escenarios con artistas como Bacilos, Miranda, Vilma Palma E Vampiros, Hombres G, entre otros.

Cantó el pasado 14 de septiembre en el Festival Cordillera, que se llevó a cabo en el Parque Simón Bolívar, en donde tuvo la oportunidad de abrir gracias al concurso Sonidos de la Cumbre de la marca cervecera local BBC en el que le ganó a otras bandas locales.

Minutos después de dejar la tarima y haber descargado todo en el escenario, Spektra habló con SEMANA sobre su proceso para llegar allí y lo que quiso reflejar en su show.

SEMANA: ¿Qué significa para ti, como mujer, salir adelante en el rap y convertirse en la artista que abre un festival como el Cordillera?

S.R.: Esto es increíble. Llevo trabajando muchos años para que esto se dé y estoy recogiendo los frutos de esas semillas que he sembrado. Le estoy mostrando a la gente que hay raperas, somos muchas, las mujeres han estado en la cultura hip hop desde que nació y esto es sentar un precedente. Acá estamos y estamos más duros que nunca. El hip hop está lleno de mujeres y la industria también, entonces hay que escucharlas y consumirlas más.

SEMANA: Cuéntanos un poco de esa carrera que mencionas, de la lucha para llegar hasta este punto. ¿Qué momentos la marcaron y cuáles le mostraron que sí podía hacer las cosas?

S.R.: Tuve que tomar decisiones. Yo estudié una tecnología en finanzas y en comercio exterior, la ejercí durante cinco años, estaba en mi zona de confort y la primera decisión fue dejar el empleo formal y dedicarme como independiente, a ser artista, a ser rapera. Cuando lo hice no sabía ni por dónde empezar, en ese momento estaban saliendo las plataformas digitales y salíamos a vender discos. Desde ahí me decidí a vivir de esto, a buscar la manera. Yo en el banco era totalmente opuesta, con mi sastre y cumpliendo horarios, entonces quería tener mi tiempo y hasta el momento lo estamos logrando. Obviamente, he tenido bajones, momentos de duda en los que me pregunto si dejaré eso y pausas, pero creo que en este momento estoy lista. Estoy sacando un disco, haciendo música, así que era el momento para estar en un festival como este.

SEMANA: Estaba compartiendo escenario con grandes de la música como Vilma Palma y Hombres G. ¿Qué sintió en el show que hizo para iniciar el festival?

S.R.: Para mí es un honor esto. Yo escuchaba muchos artistas de los que están en el cartel y quería abrir el festival con mucha energía, pero sobre todo que la gente conozca más el rap para que le den la oportunidad. Dejamos pura energía en el escenario.

SEMANA: En su show usted incluyó los cuatro elementos del hip hop. ¿Por qué quiso incluirlos todos?

S.R.: Es importante para mí porque el hip hop en Colombia y en Latinoamérica hasta ahora se está tomando estos espacios. Si nosotros vemos eventos en otros lados, los headliners, entonces quería dar unos matices sobre qué es el hip hop, qué es lo que hacemos. No solamente es el rapeo, también hay otros elementos que componen todo esto. Mi dj, por ejemplo, es increíble y acaba de llegar de una competencia mundial de dj en la que quedó de cuarto. Queríamos mostrar que acá hay gente muy talentosa trabajando. Queremos que la gente conozca la cultura del rap.

SEMANA: ¿Por qué decidiste que tu género fuera este?

S.R.: Porque es un género rebelde, es un género que narra lo que a la gente no le gusta escuchar, es un género que incomoda y me gusta lo que incomoda. Me gusta que es una manera de expresión libere en la que cualquiera puede entrar porque acá no hay distinción. Entonces, esto me representa y eso es lo que se muestra en tarima: todos somos libres. Y, a los que escuchan mi música, les digo lo mismo: ustedes son libres de vestirse como quieran, de actuar como quieran, ser como quieran, porque eso es lo que representa al hip hop.

Spektra de la rima estuvo presente en el Festival Cordillera. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Cómo fue el paso a paso para ganar el concurso Sonidos de la Cumbre de BBC?

S.R.: Fueron dos batallas que tuvimos en dos BBC. Fueron batallas duras, había artistas y agrupaciones de folclor, de reggae, rock, indie, entonces yo decía como voy a llevar la bandera del rap y nos funcionó, a la gente le gustó el rap, la gente se conectó, e incluso, en estos lugares de pronto hay gente que no es afín 100% con el rap y se conectaron con el show. Tuvo mucho que decir tanto para mí como para la cultura. La final estuvo brutal, superreñida, había mucha barra para cada banda, incluso, nuestra barra era la más pequeña, yo decía por Dios, no sé qué va a pasar. Y ya cuando ganamos, dijimos, ok, ganamos, ahora hay que seguir ensayando, seguir practicando, ensayamos mucho con mi equipo, practicamos mucho todo el tiempo, estábamos pensando ideas de qué hacer, qué mostrar y que no sea solo como el rapeo, sino que haya un complemento musical de todo. Me gusta que haya una musicalidad y eso lo pensábamos en los ensayos todo el día.

SEMANA: Cuéntenos del álbum que está lanzando.

S.R.: El álbum se llama Una parte del camino, se llama así porque precisamente estoy en una parte del camino el cual decidí escoger, es un álbum muy emocional, que transita diferentes emociones desde la tristeza, la ansiedad, incluso la depresión lo que podemos llegar a sentir las personas cuando tomamos decisiones, algunas más arriesgadas, también la felicidad, la alegría de que las cosas se den, entonces de eso se trata Una parte del camino ya hay dos canciones afuera, una que se llama La llave, otra que se llama Un día más y vienen más. Creo que pronto, en un mes, dos meses por mucho, ya lo lanzamos completo.

Spektra de la rima abrió el Festival Cordillera. | Foto: SEMANA

SEMANA: Ya puede decir que lanzó una canción en un festival con una tarima internacional...

S.R.: Sí, también puedo decir la canción se lanzó acá en primicia. Cantamos la mitad, pero queríamos hacer eso, mostrar lo que se está trabajando, que muestra una evolución de mi carrera tanto en lo musical, como en las letras, lo que se escribe, ya se siente una madurez en el proyecto.

SEMANA: ¿Qué papel han tenido las mujeres en tu historia como rapera y las letras que ha escrito?

S.R.: Nosotras como mujeres como en cualquier entorno siempre buscamos referentas de lo que sea, de lo que escojamos hacer. Yo desde que empecé a escuchar rap siempre escuchaba mujeres raperas para escuchar, para ver. De hecho recuerdo mucho que cuando yo estaba en el colegio, como en sexto, había una chica en 11 que era rapera y yo no sabía qué era serlo, para mí era desconocido. Pero a ella la veía bailar breakdance en el recreo y eso me causaba mucha curiosidad, ya después conocí el rap, empecé a escuchar mujeres como Lucía Vargas, Gotas de Rap, ya más underground del rap neoyorkino, Bahamadia o Heather B, o ya más comercial como Destiny’s Child o Beyoncé, todas que en los 2000 llevaron la cultura mucho más allá frente al styling, donde las mujeres han estado implícitas, la manera de vestir, las trenzas. En mi equipo hay dos bailarinas: Bigger Dilor y Bigger Jack Jack que llevan mucho tiempo trabajando.

Bigger Dilor es una catedrática del hip hop, tiene una escuela que se llama círculo hip hop, entonces me gusta poder trabajar con mujeres, primero porque es otra energía, otro flow, se siente otro tipo de energía en el crew y porque sé que lleva mucho tiempo trabajando al igual que yo, entonces qué chévere poder compartir entre todas lo que estamos viviendo.

Spektra de la rima es una rapera bogotana. | Foto: SEMANA

SEMANA: ¿Qué viene para Spektra de la rima ahora luego de este show en el Festival Cordillera?