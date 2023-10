El nuevo ‘look’ de Carlos Calero por el que lo comparan con Jorge Barón

Hijo de Carlos Calero se robó el ‘show’ en la cocina y los comentarios no se hicieron esperar

La transformación tomó por sorpresa a varios de sus seguidores, quienes no habían visto al presentador de esta manera, ya que en televisión siempre se muestra con la cara lampiña.

El nuevo look de Carlos Calero

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar, muchos asegurando que “los años le están sentando bien al presentador”. En la lista también hubo algunos que hasta lo compararon con Jorge Barón, quien ahora también tiene una barba bastante prominente.

“Cada día te ves más guapo, ‘Calerito’”, “En este momento siento mucha envidia de tu esposa”, “Ahora tienes la barba de Jorge Barón”, “Ya puedes ser el reemplazo de don Jorge Barón”, “No me gusta para nada ese cambio de look”, “Quiero que me regresen al Carlos de siempre”, “Me encanta como te ves, déjatelo para la televisión”, “Hombre, te ves muy churro con ese cambio de look” y “Me gusta, pero deberías tinturarla”, fueron algunos de ellos.

En la actualidad, Carlos Calero es conductor de Yo me llamo, el programa más visto de la pantalla chica colombiana. Cada noche se encarga de presentar a los diferentes imitadores que se suben al escenario para mostrar sus avances, además de hacer varios chistes para romper los momentos de tensión.

“Melina y yo somos como los papás de ellos. Algunas de sus historias me han hecho llorar. Yo les digo: ‘Este minuto que vas a estar en el escenario es el más importante de tu vida. Ve a brillar’”, le contó hace unos días a Semana.

“El Camilo Sesto del año pasado. Fue un gran concursante. Y es un ‘pelao’ que venía luchándola hace rato, desde un pueblo del Eje Cafetero. Recuerdo que en 2019 él ya se había presentado y no pasó del primer filtro. Entonces, verlo ganar después fue una alegría muy grande”.

Carlos Calero en 'Yo me llamo'. | Foto: Caracol Televisión

Cabe mencionar que además de Yo me llamo , Calero también es presentador de Día a día, magacín de las mañanas de Caracol. Sin embargo, suele ausentarse durante algunos meses del año debido a las grabaciones del reality de imitación.

Cuando Calero no está, su reemplazo es Iván Lalinde, quien es otro reconocido y querido presentador de la pantalla chica. Lo cierto es que gracias a Lalinde, los televidentes no extrañan tanto a Carlos, ya que con Iván también se sienten muy cercanos. Eso sí, no olvidan al presentador barranquillero y se lo hacen saber a través de sus redes.