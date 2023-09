Elizabeth Loaiza defendió a su hija ante fuertes críticas por su cuerpo

Sin embargo, pese a ser una de las mujeres más halagadas en el país por su atractivo físico, la caleña también hace parte de las personalidades que no logran librarse de los llamados ‘haters’ del mundo digital, quienes se enfocan en cuestionar cualquier detalle de sus publicaciones relacionado con su estilo de vida, manera de vestir, de hablar o hasta de su aspecto físico.

Ante su pesado comentario, la modelo caleña no tardó en reaccionar y lo hizo de manera pública para saltar en defensa de su hija Ana Sofía, compartiendo con orgullo una de sus fotos en las que aparece en traje de baño de dos piezas, junto con el contundente mensaje: “Mi hija no tiene prótesis, pero sí quiere ponérselas en algún momento. Yo se las regalo”.

De hecho, hay quienes indican que este tipo de preguntas y afirmaciones vulneran la privacidad de los involucrados, pese a ser figuras públicas, porque no es asunto de nadie más. “La gente si es sapa”; “hay gente bastante atrevida y sapa”; “la gente si jode, la que puede, puede y la que no, que siga criticando”; “la gente es muy metiche y envidiosa”; “atrevidos”; “en Colombia les gusta vivir vidas ajenas, acá son metidas y por eso no progresan”, dicen algunos comentarios.