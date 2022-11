Ella es Amparo Regino, la mujer más alta del Caribe colombiano

En las últimas horas el nombre de la joven Amparo Regino Navarro se ha vuelto tendencia en las redes sociales y medios de comunicación, porque a sus 19 años de edad ha sido considerada como una de las mujeres más altas de Colombia.

Así como ya existen las personas que han sido catalogadas como las más longevas del mundo, las más bajitas o con otros rasgos físicos que los ha caracterizado a lo largo de la historia, como el tamaño de su cintura, orejas, pies, etc. Ahora sale a la luz la historia de la mujer más alta del Caribe colombiano, y que se lleva todas las miradas a donde quiera que va con sus 1.90 de estatura.

Aunque hasta el momento el récord de la mujer más alta del mundo lo tiene la abogada turca Rumeysa Gelgi, de 25 años con 2.15 metros, puede que la joven nacida en Soledad, Atlántico, crezca un poco más teniendo en cuenta su edad actual y lidere esta posición. En entrevista con el diario El Tiempo, Regino reveló detalles acerca de su vida y contó que es la más alta de cuatro hermanos porque proviene de una familia de alta estatura; su padre mide 1,85 metros y su mamá un poco más de 1,70.

Además, aseguró que ha recibido varias propuestas para convertirse en modelo porque no solo llama la atención por su estatura, sino por su belleza y arrolladora personalidad, pero todavía no se siente preparada para dar este paso. “Varias personas se me han acercado y comentando si me interesaría ser modelo de marcas, pero mi mamá y yo hemos rechazado esas ofertas”.

Por otro lado, relató que con su presencia suele sentir varios cambios en las mujeres porque no solo la miran con impresión. “Hay unas que se ponen hasta celosas, como si yo les fuera a quitar al novio, me tuercen los ojos y miran feo”, expresó. Adicionalmente, resaltó que ya se acostumbró a que la gente la mire extraño al principio cuando va caminando por cualquier espacio público. “Para mí eso es normal”, dijo.

Finalmente, Amparo Regino señaló que no todo es color de rosa por su estatura, pues también debe hacer “malabares” para realizar algunas actividades que hacen parte de su día a día como tomar un bus. “Las piernas no me caben, en especial en esas busetas pequeñas. Por eso debo buscar el último puesto, aunque allí tampoco puedo estirarme”, manifestó.

Sara Uribe impresiona en Instagram por su nuevo look, así luce a sus 32 años

Desde el fin de semana el nombre de Sara Uribe, modelo e influenciadora antioqueña, no ha dejado figurar en los portales de entretenimiento. La razón de su protagonismo se debe a que el lunes 28 de noviembre, la reconocida mujer de la farándula colombiana cumplió 32 años.

De hecho, hace unos días, hubo una confusión de cuántos son los años que tiene Sara, ya que en el popular sitio web Wikipedia el año de su nacimiento estaba modificado, así que la suma daba 35 años de edad, cuando son menos. Sin embargo, al ser un espacio que puede ser intervenido por los usuarios digitales, ya se hizo la corrección.

La más reciente interacción de la presentadora fue un carrete de instantáneas que dan muestra de cómo lució en su cumpleaños número 32. Aunque su cabello siguió conservando el mismo look de tonalidad rojiza con toques naranjas, su maquillaje y vestuario causaron impacto en las redes.

En esta oportunidad, la modelo se puso un vestido strapless negro de cuerina ceñido al cuerpo, con amarres, y una botas puntudas de estilo mexicano que van hasta la rodilla. En cuanto al aspecto de su rostro, Sara Uribe optó por enmarcar sus cejas por completo, dar volumen a sus pestañas para incrementar la expresión de su mirada de ojos verdes y el labial que utilizó fue de tonalidad rosa suave.

La influenciadora escribió: “Celebrar el cumpleaños con una sonrisa es mi pasión desde que nací 😂 y aunque algunos años no lo he logrado, puedo decir que esta vez sí 🧡 👩🏻‍🦰32 años de sonrisas. Gracias a todos por sus mensajes. Los amo”, se lee en el perfil oficial de la multifacética mujer.