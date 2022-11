Sara Uribe: este es el dato errado de Wikipedia sobre la edad de la presentadora

Sara Uribe se convirtió en una de las presentadoras más comentadas y reconocidas de las redes sociales, debido a distintos detalles de su vida personal que han salido a la luz. Además, la también modelo es recordada por participar en una edición del reallity de RCN, Protagonistas de Novela.

También adquirió fama por cuenta de su trabajo, su belleza y algunas situaciones han sido el centro de opiniones entre los curiosos, quienes suelen criticarla por las decisiones que toma en su presente o defenderla por la manera en la que toma los comentarios negativos de sus haters.

Recientemente, se ha generado una controversia entre los seguidores de la modelo, ya que en la enciclopedia de Wikipedia aparece mal la edad de Urib. La mamá de Jacobo, el hijo que tiene la presentadora producto de su relación con el futbolista Fredy Guarín, nació el 28 de noviembre del año 1990; sin embargo, en la enciclopedia aparece que nació el 28 de noviembre de 1987.

Es por esto que varios de sus seguidores creían que la modelo cumplía 35 años de edad este 2022; sin embargo, la modelo cumple este años 32 años, lo que indica que la información en Wikipedia está errada. Cabe recordar que la información de este portal web es modificada por algunos de los usuarios, por ende, puede haber información desactualizada o errada, como en este caso.

Sara Uribe desmiente que tenga prótesis en sus glúteos, pero confiesa dónde sí tiene retoques

La modelo Sara Uribe dio a conocer que no tiene implantes en su cola, inquietud que a lo mejor rondaba en la cabeza de sus 6,8 millones de seguidores en Instagram. Por el contrario, reconoció que sí tiene implantes en otras partes de su cuerpo. ¿Por qué lo hizo?

Todo comenzó cuando un fanático de la ganadora de Protagonistas de Nuestra Tele 2012 le preguntó si había tenido síntomas del síndrome de Asia por sus implantes, a lo que ella respondió: “No tengo ni biopolímeros ni síntomas por mis prótesis. Amo mis prótesis y no me las quitaría a no ser que fuera estrictamente necesario”.

Fue esa respuesta, en una historia en Instagram, la razón por la que algunos preguntaron si tenía prótesis en la cola, dado que no lo aclaró. Pues bien, con otra historia entre emojis de risa, respondió cuál es su situación con los implantes.

“Hoy subí esta historia y he recibido mensajes preguntándome que si tengo prótesis en la nalga. Y no. No tengo. Mi nalga es mía. Cuando hablé de prótesis me refería a prótesis mamarias, porque yo sí tengo implantes en los senos”, respondió la también presentadora de televisión.

Según ella, está feliz con sus prótesis, en especial porque no ha tenido complicaciones de salud por cuenta de ellas, es por esto que no ha contemplado retirarlas.

“El síndrome de Asia (que era la pregunta que me estaban haciendo) es una patología que está acompañada por muchos síntomas corporales y emocionales y se cree que es por las prótesis mamarias. Yo no he sentido nada raro por ahora y sigo con mis senos igualitos, con prótesis y estoy feliz. Me encantan”, agregó.