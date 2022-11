El curioso video que Sara Uribe les dedicó a las mujeres; fue muy comentado en redes

Sara Uribe es una de las presentadoras más reconocidas del país. Se dio a conocer gracias a su participación en Protagonistas de nuestra tele y desde entonces los colombianos la han visto en diferentes canales. Comenzó su camino como presentadora en Estilo RCN y con el paso del tiempo fue haciendo nombre y forjando su carrera.

Estuvo un tiempo relacionada con el futbolista Freddy Guarín, tuvo un hijo con él, pero las cosas no funcionaron y cada quien siguió por su camino. Ella es muy activa en las redes sociales y por medio de su cuenta de Instagram aprovechó para enviar un mensaje de empoderamiento femenino. Recientemente compartió un ‘reel’ en el que dijo que las mujeres podían ser lo que ellas quisieran ser.

Esta no es la primera oportunidad en la que la presentadora hace este tipo de videos. Ya en otras oportunidades se ha encargado de “empoderar a las mujeres” con otro tipo de mensajes.

Con respecto a lo anterior, el objetivo de Sara Uribe con este video es hacer un llamado para que, cada vez, las mujeres expresen más su empoderamiento en diferentes escenarios de la vida. La modelo escribió en dicha publicación lo siguiente: “Oye, tú. ¿Qué quieres ser hoy?”.

Reacciones

De inmediato sus seguidores reaccionaron al video. Más de uno elogió la belleza de la presentadora. “No hay derecho a ser tan diva”, “qué bello ese cabello”, “así es Sara... La esencia que está en nuestro interior es lo que debemos sacar y explotar por medio de la ropa y accesorios. Te ves divina”, “siempre hermosa y de admirar”, “es increíble cómo el vinilo puede hacer milagros, te ves regia, toda una musa”, “Sara es hermosa, su personalidad es auténtica… sigue brillando”, fueron algunos de los comentarios que recibió la presentadora.

Hace unas semanas también compartió una serie de imágenes que impactaron a muchos de sus seguidores. Su hijo estuvo internado en una clínica por cuenta de unos problemas de salud. Fue sometido a una cirugía, pero en la actualidad ya se encuentra recuperado y disfrutando con su familia.

Sara Uribe es una mujer muy activa en las redes sociales. En la actualidad en su perfil de Instagram cuenta con más de 6,8 millones de seguidores. Si bien empezó su carrera tratando de ser actriz, no siguió por ese camino.

Lo cierto es que con el paso de los años Sara Uribe se ha convertido en una de las caras más lindas de la televisión y las redes en Colombia.

¿Volverá con Freddy Guarín? Sara Uribe respondió si retomaría la relación

Por medio de sus historias en Instagram, Uribe dio varias respuestas a sus seguidores en medio de una tarde tranquila en su casa, acompañada con unas cervezas. Entre los temas que contestó, estaba el de su actual situación sentimental, la relación con Freddy Guarín y si le gustaría tener una relación con alguien menor que ella.

La primera pregunta que lanzaron sus seguidoras fue clara y directa sobre si había alguien ocupando su corazón en este momento.

“¿Saben qué? No me gusta nadie, no estoy enamorada de nadie, de nadie. Por primera vez en mi vida, me voy ‘libre de equipaje’. Me voy, tan libre… que… estoy tan preparada para llenarme de cosas. Ayer fue un día tan decisivo en mi vida, que puse tantos límites. Agradecí tanto, con tanto amor…”, dijo Uribe en medio de algunos tragos.

Enseguida, un seguidor le preguntó si retomaría nuevamente la relación con el futbolista Freddy Guarín, padre de su hijo Jacobo. Ante la pregunta, Uribe no tuvo palabras para responder, por lo que movió la cabeza repetidamente, dejando clara su negativa.