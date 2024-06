Ellas han sido las exnovias de Christian Nodal. ¿Por qué sus historias de amor han causado polémica?

“Como casi no nos gusta el chisme, ni andar inventando historias… Por respeto a mi expareja, por respeto a mi hija, a mi actual pareja. Quería salir a darles un poco de contexto”, comenzó diciendo. Y agregó: “Julieta (nombre de pila de Cazzu) es una persona que amo y tiene mi respeto para toda la vida. Nosotros somos figuras públicas, somos artistas, pero no estamos blindados a la vida, el amor no siempre funciona”.