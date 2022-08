¿Epa Colombia se casará con su novia?: esto respondió la influenciadora

Epa Colombia se convirtió en una de las creadoras de contenido más polémicas de las plataformas digitales, debido a los problemas que ha tenido durante varios años con las autoridades, otros influencers y personas del común que se quejan de sus acciones. La joven generó reacciones de todo tipo en quienes consumen su contenido de las redes sociales, recibiendo apoyo y críticas de más de uno.

Días atrás, la empresaria de queratinas se ubicó en el centro de una controversia por las declaraciones que dio su examiga, Yoli Álvarez, conocida como ‘Barbie’, quien afirmaba que Daneidy Barrera Rojas, nombre de pila de la colombiana, lavaba dinero. El rifirrafe entre ambas creció, al punto que salieron pruebas para aclarar el tema.

No obstante, otro de los focos de atención de la vida de la emprendedora es su aspecto sentimental, donde actualmente comparte con Karol Samantha, la nueva mujer que le robó el corazón. Esta unión desata comentarios entre los curiosos, quienes se han interesado por saber si todo va para algo más serio o solo se trata de un romance pasajero.

Epa Colombia responde si se casaría con su novia

En el pasado, la influencer tocó este tema en una publicación que salió a la luz en su cuenta oficial de Instagram, donde hizo referencia al noviazgo que sostenía con Diana Celis. Pese a que se rumoraba que ambas darían este paso en la relación, la verdad es que todo terminó y su amor quedó atrás, al igual que las ganas de casarse.

En una dinámica que realizó actualmente, Daneidy Barrera volvió a hablar sobre esta situación, asegurando que su pensamiento sobre el matrimonio era completamente distinto. La joven afirmó que las perspectivas de la vida son otras y ahora ve esta celebración como algo que la emociona.

Una de las personas que interactuó con ella quiso saber si Epa Colombia se casaría con su actual novia, a lo que la empresaria fue clara y sincera al respecto.

“¿Le gustaría casarse con su novia?”, escribió el seguidor en la casilla de preguntas.

“Antes yo decía no, eso de casarse no la da, yo jamás me casaría. Yo siempre decía eso, pues ahora sí me quiero casar... Sí amiga, me encantaría casarme. Sí, sí linditas”, afirmó la creadora de contenido sobre esta decisión que podría tomar en un futuro con Karol Samantha.

Es importante destacar que Epa Colombia ha demostrado el amor que siente por su novia en distintas publicaciones, señalando que el sentimiento que lleva es muy real y la emociona demasiado estar con la joven.

Epa Colombia atravesó crisis con su pareja sentimental

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida en las redes sociales como Epa Colombia, publicó un video que puso a especular a sus seguidores por un complicado momento que habría pasado con su pareja.

En el video, la empresaria de las queratinas afirma que tuvo una diferencia con Karol Samantha, pero afirmó que iba a buscar la forma para reconciliarse con ella.

“Quiero que sepas que con mi monita no estoy bien. Pero yo sé que voy a estar bien, porque ya oré y le dije a Dios que ella es la mujer que yo quiero”, afirmó Barrera Rojas en su publicación.

En su particular forma de comunicarse con sus seguidores en las redes sociales, Epa Colombia le consultó a los cibernautas si su novia “la puede perdonar”, pero ella misma responde que es difícil, y califica que su pareja es “re-seria”.

Epa Colombia, en el video, no entregó más detalles de la situación. La influencer inició una relación con Karol Samantha hace unos meses, luego de terminar con la futbolista Diana Celis.

La influenciadora solo publicó una imagen con su pareja con el mensaje, “mi cita, estoy de reconciliación”, pero no dio más pistas de su situación sentimental con su novia.