Es desolador el panorama de la princesa Kate Middleton: su salud se deteriora cada vez más, dice fuente cercana a la monarquía

Desde comienzos de este año, la princesa de Gales había estado en el centro de la atención de la familia real británica luego de someterse a una “cirugía abdominal”, el 9 de enero, lo que alarmó a los británicos, pues no se conocieron en su momento mayores detalles de su estado de salud o si sufría de alguna enfermedad en particular.

En los días siguientes a su misteriosa operación, la prensa apuntaba en varias direcciones: algunos hablaban de un divorcio, tras una década de matrimonio. Otros, que el príncipe William habría revivido un viejo amorío con una modelo. Varios más, insinuaban que Kate se había sometido a un procedimiento estético que no había salido como se esperaba. Y no faltaron los que incluso informaron que la princesa estaba en coma.

Pero, el 29 enero, el Palacio de Buckingham informó que a la princesa le habían dado de alta y que regresaría a su domicilio en Windsor –a unos 40 kilómetros de Londres– para proseguir con su recuperación. “Las pruebas después de la operación confirmaron que había cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó someterme a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora estoy en las primeras etapas de ese tratamiento”, aseguró Kate en el video que conoció el mundo.

Hoy, lo que se ha filtrado a la prensa es que este 2024 no ha sido fácil para la salud de Kate. En las últimas horas, Lady Colin Campbell, biógrafa de la desaparecida Lady Di (suegra de la princesa), compartió a través de una entrevista información clave sobre la salud de la princesa de Gales.

Campbell, autora del libro Meghan and Harry: The Real Story: Persecutors or Victims asegura que la situación actual es “preocupante” y que el delicado estado de salud de Kate ha tenido un impacto muy importante al interior de la Casa Real británica, una situación exacerbada por la lucha que también el rey Carlos III está dando contra el cáncer.